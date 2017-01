Furtwangen Hungriger Narrenkastenmann: Fünfte Jahreszeit hat begonnen

Seit Donnerstag steht der Narrenkastenmann am Platz beim Narrenbrunnen, um Beiträge über humorvolle und närrische Begebenheiten entgegenzunehmen.

Wer etwas „Nettes, Denkwürdiges, Lustiges, Saublödes oder Aberwitziges“ erfahren hat, wird dringend gebeten, dies gereimt oder ungereimt in Worte zu fassen und in den Narrenkasten zu stecken. Die Narrenblättle-Redaktion übernimmt dann die Aus- oder Überarbeitung der einzelnen Beiträge.

Es können auch über das Internet Beiträge an die Redaktion geschickt werden. Auf der Homepage der Narren gelangt man gleich an erster Stelle unter „Aktuelles, Narrenblättle“ auf das entsprechende E-Mail-Formular. Redaktionsschluss für das Narrenblättle ist am 2. Februar. Die Redaktion bittet, die Beiträge rechtzeitig abzugeben, damit wieder eine umfangreiche närrische Zeitung angeboten werden kann.

Die Zuschrift muss wie immer mit Name und Anschrift versehen sein, da anonyme Beiträge grundsätzlich nicht veröffentlicht werden. Es bleibt aber ein Redaktionsgeheimnis, aus wessen Feder der Beitrag stammt, betonen die Narren.

Informationen im Internet: www.narrenzunft-furtwangen.de