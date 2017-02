Furtwangen Hochzeitsgesellschaft führt Neukircher Umzug an

Die Neukircher stellen einen fantasievollen Umzug auf die Beine.

Furtwangen-Neukirch (cha) Ganz Neukirch war offenbar auf den Beinen, denn strahlender Sonnenschein meinte es gut mit den Narren am Fasnetmendig. Ob Teilnehmer am Umzug, ob Zuschauer am Straßenrand – alle waren fantasievoll verkleidet und bester Laune. So manches Kind in den Zuschauerreihen hielt eine große Tasche bereit, um die Leckereien zu bunkern, die vom Umzug aus großzügig verteilt wurden.

Eine Hochzeitsgesellschaft machte den Anfang des Umzuges, mit Brautpaar und Gästen, alle festlich gekleidet. Da wurde auf der Straße zu den Klängen des Narrenmarsches getanzt. Ein Fotograf hielt die Szenen fest, hinter der Kamera verbarg sich Ortsvorsteher Rainer Jung. Das Neukircher Ballett schloss sich der Hochzeitsgesellschaft an, und die Narrenräte ließen sich unter Regie von Sven Hofmeier durch den Ort chauffieren.

Zahlreiche Fasnet-Gruppen aus Neukirch und Furtwangen boten ein buntes Bild. Da bejubelten die Zuschauer große und kleine Hexen, gelb-schwarze aus Neukirch, schwarz-grün-rote aus Furtwangen. Die Furtwanger Narrenzunft war auch mit ihren anderen Traditionsgestalten zu Gast. Große Gruppen stellten die Weihermale und die Bregemer Wible. Die Neukircher Werwölfe sahen zwar zum Fürchten aus, doch aus der Nähe erwiesen sie sich als ausgesprochen freundlich.

Für die musikalische Begleitung des Umzuges sorgten gleich mehrere Kapellen. Die „Temple Bar“ hatten die Sportfreunde eröffnet, und sie fand auch nach dem Umzug regen Zuspruch.

Wie überhaupt der Umzug keineswegs das Ende des närrischen Treibens in Neukirch markierte. Ob Teilnehmer oder Zuschauer, ob groß oder klein, alle trafen sich nach dem Umzug in der Schwarzwaldhalle, wo bei Kaffee, Kuchen und Getränken noch lange weiter gefeiert wurde.