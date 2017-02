Furtwangen Hochschule Furtwangen gibt Einblicke in die digitale Zukunft

Studenten der Hochschule Furtwangen stellen ihre Arbeiten vor. Das Projekt Buchatelier kommt dabei auf den ersten Platz.

Zum „Tag der Medien“ hatte die Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen eingeladen. Sie gibt zum Ende jedes Semesters Studierenden Gelegenheit, ihre Arbeitsergebnisse einem breiten Publikum zu präsentieren.

Den Publikumspreis für das beliebteste Studienprojekt im Bachelor gewann mit knappem Vorsprung die Gruppe Buch­atelier, betreut von Oliver Ruf. Die Medienpreise, die abends auf der Medianight verliehen werden, gingen an Alex Maika, Bianca Reum, Linus Schwab, Leon Werner und Cornelius Link für ihre Produktion Seven Pages sowie an Orkan Aladag für seinen Kurzfilm Bleached Love. Den Informatikpreis erhielt die Projektgruppe Track for Health, die von Dirk Eisenbiegler betreut wurde.

In diesem Semester zeigten die Masterstudierenden anhand verschiedener Spiele und Anwendungen User Interfaces ohne Tastatur und Maus. Die Bachelorstudierenden hatten sich unter anderem mit Prototypen für Single Button Interfaces und faltenden neuralen Netzwerken auseinandergesetzt oder damit, wie Menschen dazu gebracht werden können, freiwillig ungewöhnliche Körperhaltungen einzunehmen.

Die sehr unterschiedlichen Projekte machten es dem Publikum schwer, sich für einen Favoriten zu entscheiden. Schlussendlich gewann das Projekt Buchatelier von Antonia Sprißler, Jessica Neufeld, Katharina Kunz, Sarah Mavi und Theresa Kiefer mit knappem Vorsprung. Die Studentinnen hatten zusammen mit einer Schulklasse des Hoptbühlgymnasiums in Villingen-Schwenningen ein Kinderbuch geschrieben.

Auf dem zweiten Platz landete der interaktive Onlinecomic Spem knapp vor dem Animationsfilm History of Art. Die Gruppe Track for Health, die den Informatikpreis gewann, hatte eine Client-Server-Anwendung zur besseren Betreuung psychisch Erkrankter entwickelt, welche Patientendaten über mobile Endgeräte in eine Patientendatenbank überträgt und dort mit weiteren Daten des Patienten synchronisiert, um die Betreuung zu verbessern.

Im Anschluss an den Tag der Medien wurden auf der Medianight die besten Filmproduktionen des letzten Semesters gezeigt und die Medienpreise überreicht. Die Produktion Seven Pages war in der Lehrveranstaltung „Integrierte Post-Production, Compositing und CG“ entstanden. Die Studierenden hatten in dem Film eine ganze Reihe von Techniken im Bereich Visual Effects eingesetzt, die während der Entstehung erst erlernt wurden, so die Jury. Die kurze, prägnante Story war mit viel Liebe zum Detail umgesetzt und mit selbst komponierter Musik von Cornelius Link untermalt worden. Orkan Aladag hatte hingegen mit Bleached Love in der Lehrveranstaltung GLF-TV einen Kurzfilm fast gänzlich ohne Dialog geschrieben und qualitativ hochwertig umgesetzt. Zum Ausklang des Abends lud die Fachschaft zum gemütlichen Zusammensein ein. Die Band Dakidimu von Studenten aus dem Partnerstudiengang Musikdesign (in Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen) sorgte dabei für Stimmung.