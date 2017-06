Furtwangen/Triberg Hilfsaktion aus der Region zahlt Kindern in Malawi das Schulgeld

Hilfsaktion aus der Region zahlt Kindern in Malawi das Schulgeld

Das Förderprojekt des Schönwalders Philipp Müller unterstützt ein Bildungsprojekt für Südost-Afrika.

Philipp Müller aus Schönwald hält Vorträge in der Region. So hat der Freiburger Medizin-Doktorand sein Förderprojekt in Malawi (Südost-Afrika) bekannt gemacht. Beim Interact-Club Furtwangen und bei den Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) Furtwangen fiel der Aufruf auf fruchtbaren Boden. Müller war dort selbst zehn Jahre lang Schüler.

Bei einer Sammelaktion an der Schule kamen 245 Euro zusammen. Der Rotary-Club Furtwangen-Triberg steuerte weitere 1000 Euro bei, die Interacter füllten die Summe auf 1300 Euro auf. Philipp Müller, der mit einem weiteren Vortrag die Rotarier und Interacter auf den aktuellen Stand seiner Aktion brachte, freute sich sehr über diese Unterstützung seines Engagements.

Die Schulkinder in Malawi erhalten durch den Besuch öffentlicher Schulen keine wirkliche Grundlage für ihr Leben. Häufig werden 200 Kinder, dicht gedrängt auf dem Boden sitzend, von überlasteten Lehrern unterrichtet. Als einziger Ausweg bleibt nur der Besuch von privaten, meist kirchlich geführten Schulen, in denen der Unterricht nahe am europäischen Standard stattfindet.

Die meisten Eltern können sich diesen Schulbesuch für ihre Kinder nicht leisten. Dort setzt das Stipendienprogramm „Duwa lofunga“ von Philipp Müller an. Die Kosten für die privaten Schulen liegen bei etwa 250 Euro pro Jahr und Schüler. Die gesammelten Summen werden nicht an die Familien ausgehändigt. Die Schwestern des örtlichen Klosters zahlen aus dem Spendenfonds die Ausgaben für die Schulen, das Mittagessen und das Schulmaterial.

Seit 2011 wurden bereits elf Schüler auf diesen Weg gebracht, ergänzt durch vier Neuzugänge im Jahr 2016. Die Schüler wurden von Müller persönlich nach den Hauptkriterien Bedürftigkeit , Intelligenz und Fleiß ausgesucht. Bei bisher vier Besuchen in Malawi konnte er die Fortschritte kontrollieren. Sie seien allesamt sehr zufriedenstellend.

Um dem Projekt eine breitere Basis zu geben, wird demnächst ein gemeinnütziger Verein gegründet. Rotarier und Interacter überlegen nun, mit welchen Aktionen dieses sehr sinnvolle Projekt weiter unterstützt werden kann, und rufen dazu auf, weitere Spenden an das Spendenkonto von Philipp Müller zu überweisen.