Furtwangen Helmut Körber jetzt Honorarprofessor

Furtwangen – Die Hochschule Furtwangen hat den Physiker Helmut Körber (Bild) zum Honorarprofessor ernannt. Damit würdigt die Hochschule sein langjähriges Engagement als Lehrbeauftragter der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft. Körber lehrt sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang „Security & Safety Engineering“. Er hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass Bachelorstudierende die Zusatzqualifikation zum Störfallbeauftragten erlangen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Seine Lehrveranstaltungen beschäftigen sich mit Risikoanalysen sowie mit dem Thema Reaktorsicherheit. Eine Besonderheit ist seine Veranstaltung „Wirtschaftlichkeitsbewertung von Sicherheitstechnik im Umwelt- und Arbeitsschutz“, in der die angehenden Ingenieure die finanzielle Machbarkeit von Projekten und die eventuell bestehenden Finanzierungsrisiken abzuschätzen lernen. Helmut Körber studierte Physik an der Universität Stuttgart und befasste sich bereits in seiner Diplomarbeit mit Kerntechnik. In seiner Promotion befasste er sich mit der Computer-Simulation von Kernschmelzunfällen, wie sie später in Fukushima tatsächlich stattfanden.