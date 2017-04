Furtwangen Helfer des Fußballclubs fällen Bäume am Bregstadion

Helfer des Fußballclubs fällen Bäume am Bregstadion

Der Gemeinderat hat eine neue Zaunanlage am Bregstadion vorgesehen. Jetzt steht für die Sportler aber erst mal ein Arbeitseinsatz an.

Der Furtwanger Gemeinderat hat 50 000 Euro für die neue Zaunanlage am Bregstadion freigegeben. Der Bauhof hat den alten Zaun beseitigt und wird den neuen Zaun selbst aufstellen. Helfer des Fußballclubs FC 07 haben nun die Bäume am Hang der Hinter-bregstraße in einer Abend- und Samstagsaktion gefällt und zum Häckseln bereitgelegt – keine einfache Aktion, da der Hang sehr steil ist.