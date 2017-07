Furtwangen Heimatgeschichte wird hier für Kinder lebendig

Das Neukircher Wälderfest setzt besondere Akzente: Grundschule und Kindergarten feiern gemeinsam und machen das Schicksal der Hütekinder für alle erlebbar.

Ein ganz besonderes Kindergarten- und Schulfest wurde in Neukirch gefeiert: mit Spielszenen und Musik gab es lebendigen Heimatkunde- und Geschichtsunterricht. Die Grundschule Neukirch hatte zusammen mit dem Kindergarten St. Andreas zum Wälderfest eingeladen. Dem Fest war eine lange Vorbereitungsphase vorausgegangen. Beim gemeinsamen Projekt „Schwarzwald – früher und heute“ haben die Kinder viel erfahren über Handwerkskunst, Leben auf den Höfen, Essen und Trinken, Hütekinder und Hirtenschulen, Uhrenherstellung, Heilkunde und vieles mehr. Mit diesem Wissen wurde ein Theaterstück gestaltet, das das Wälderfest auf dem Schulhof eröffnete. Zum kulinarischen Angebot gehörten Schwarzwälder Gerichte.

Es war ein Ausflug in die Heimatgeschichte Furtwangens und seiner Ortsteile. Wer noch Zweifel hatte, wo die Geschichte spielt, erfuhr es spätestens mit dem musikalischen Start durch den Kindergarten: „Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal“. Helmut Winterhalder sorgte dabei nicht nur für Musik für die Gäste, sondern begleitete auch die Kinder bei ihren Liedern und Tänzen.

Und dann wurden die Festbesucher in die Vergangenheit versetzt. Es ging um die Geschichte der Hütekinder. In einem Theaterstück schilderten die Schüler, wie die Not damals manche große Familie zwang, eines oder gar mehrere Kinder als Hütekinder zu einem Bauern zu schicken. Eindringlich spielten Schüler die Eltern, welche ihre Kinder nicht mehr satt bekamen. So machten sich zwei Hütekinder auf den Weg. Das Hüten der Tiere gehörte ebenso zu ihren Aufgaben wie Hausarbeit. Dazu kam der Schulbesuch in den Hirtenschulen.

Auch dieser Unterricht wurde sehr lebendig geschildert. Erst nach vielen Monaten harter Arbeit kehrten die Kinder zu Winterbeginn nach Hause zurück. Ergänzt wurde das Stück durch einen Bändertanz der Schüler, und schließlich sang der Kindergarten „In Mueters Stübele“, in das das Publikum kräftig einstimmte. Zudem gab es einen Tanz der Mädchen aus Neukirch und Gütenbach unter Leitung von Nicole Hug.

Für weitere Unterhaltung sorgte die Jugend des Harmonikavereins Wälderbuebe Linach, deren Programm vom Regen unterbrochen wurde. Während des Festbetriebs ging es weiter mit Vorführungen: Korbflechten mit Emil Kuner oder die Herstellung von Strohschuhen mit Gertrud Zapf. In der Schule wurde Butter hergestellt. Das Dialekt-Quiz übernahm Kindergartenleiterin Anita Schwer, ebenso wie die Ansage im Dialekt. Die besten Kenntnisse in der Mundart bewiesen Roswitha und Erich Schirmaier, die als Gewinn einen Besuch im Vogtsbauernhof in Empfang nehmen konnten.

Insgesamt zog Schulleiterin Andrea Weiß eine äußerst positive Bilanz. Auch bei den Besuchern sei diese neue Form des Festes sehr gut angekommen, vor allem auch wegen des lokalen Themas. Es war das erste gemeinsame Sommerfest von Schule und Kindergarten. Bewährt hat sich nicht zuletzt die sehr effektive Zusammenarbeit bei einem gemeinsamen Thema. Künftig soll also, wie vor zwei Jahren beim Jubiläum beschlossen, alle zwei Jahre ein gemeinsames Fest stattfinden.