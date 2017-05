Furtwangen Handwerkervesper ist ein Magnet beim Musikverein Katzensteig

Tolles Wetter begleitet die große Sause der Musiker – und wieder tragen unzählige Helfer zum Erfolg des Festes bei.

Furtwangen – Wetterglück und Besucher-Ansturm: Zufrieden ist der Musikverein Katzensteig mit seinem Sommerfest. Gerade auch das im vergangenen Jahr neu eingeführte Handwerkervesper am Montagabend war wieder ein Renner. Natürlich spielte da auch ganz besonders das sommerliche Wetter mit. Denn es war nicht nur das Festzelt gut besetzt, auf den zahlreichen Bänken im Freien war kaum noch ein Platz zu finden.

So stellte die Vorsitzende Martina Spath zufrieden fest, dass die Entscheidung der Neuorganisation beim Sommerfest des Musikvereins Katzensteig sich auch im zweiten Jahr voll bewährt hat. Gerade das Handwerkervesper ist beliebt. Es gebe allerdings auch am Montagabend eine ganze Reihe von Gästen, die nicht die Hausmacher Wurstspezialitäten wünschen, weshalb die Küche auch die üblichen Speisen wie Grillwürste oder Brutzelfleisch anbietet.

Ebenso hat es sich bewährt, dass man mit dem Sommerfest aus den Sommerferien im vergangenen Jahr in den Mai gewechselt ist. Das Fest sei wieder rundum gelungen, stellte Martina Spath fest. Das begann schon beim musikalischen Auftakt mit dem Musikverein Katzensteig bei strahlendem Wetter. Am Abend hatte der Verein die Gruppe Hautnah mit flotter Unterhaltungsmusik zu Gast. Die Stimmung im voll besetzten Festzelt war hervorragend. Mit der Wahl dieser Kapelle hatte man offensichtlich einen Treffer gelandet.

Und am Sonntag ging es dann weiter mit Blasmusik. Es ist eine gute Tradition, dass die Musikvereine sich gegenseitig besuchen und dann bei solchen Veranstaltungen für Unterhaltung sorgen. So war zuerst der Musikverein Döggingen zu Gast, bei dem die Katzensteiger im vergangenen Jahr gespielt hatten. Die zweite Kapelle des Tages war der Musikverein Obersimonswald, da steht für die Katzensteiger am 3. September ein Auftritt im Simonswäldertal an. Und schließlich spielten am späteren Sonntagnachmittag die Rietheimer Musikanten, zu ihnen reist der Musikverein Katzensteig im Herbst zu einem Doppelkonzert.

Auch am Sonntag war das Fest gut besucht, vor allem beim Mittagessen hatte man wieder ein volles Zelt. Am Nachmittag allerdings, so Martina Spath, spürte man die Konkurrenz durch den Furtwanger Einkaufstag und am Abend durch das Kirchenkonzert der Stadtkapelle. Aber der Besuch sei trotzdem immer noch gut gewesen. Zum Abschluss kam dann das Handwerkervesper am Montag mit einem richtigen Ansturm. Für die Unterhaltung sorgte an diesem Abend die Gruppe „Luft und Blech“ mit handfester Musik.

Für den Musikverein selbst bedeutet ein solches Fest natürlich immer einen enormen Arbeitsaufwand, betonte Martina Spath. Schon am Wochenende zuvor waren zahlreiche Helfer mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt, im Lauf der Woche folgte dann nach und nach die Einrichtung, und am Fest selbst waren es fast 100 Helfer, die oft gleich mehrere Schichten ableisteten. Wichtig für die Unterstützung seien aber auch die rund 70 ­Kuchenspenden, erklärte sie. Und so konnte die Vorsitzende einmal mehr eine durchweg positive Bilanz des ­Sommerfests ziehen. Auch bei den nächsten Festen wird man wohl nichts Wesentliches ändern. Allerdings wird im kommenden Jahr das Sommerfest wegen des Jubiläums der Stadtkapelle auf Anfang Mai verlegt, damit man sich nicht in die Quere kommt.