Furtwangen Handwerker zeigen in Furtwangen geballt ihre breite Angebotspalette

Die zweite Handwerkermesser steigt am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April. 27 Firmen aus der Region sind dabei mit einem Stand dabei – und Infos zum kommenden Glasfasernetz gibt es auch.

Furtwangen – Vor fünf Jahren präsentierten sich erstmals zahlreiche Betriebe aus Furtwangen in der ersten Leistungsschau des Furtwanger Handwerks. Nun steht am Wochenende des 22. und 23. Aprils die zweite Furtwanger Handwerker-Messe auf dem Programm. Dabei bieten Furtwanger Unternehmen wieder einen Einblick in ihr breites Leistungsspektrum.

Schon früher gab es die regelmäßige Leistungsschau der Furtwanger Betriebe aus ganz unterschiedlichen Bereichen, und daraus wurde dann 2012 die erste Handwerkermesse geboren. Auch dieses Mal ist es wieder der Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU), der als Veranstalter die ganze Schau des Handwerks vorbereitet und organisiert. Jetzt sei es an der Zeit, wieder eine solche Schau anzubieten, so die Vertreter des VdU. So wurde nun eine Ausstellung zum Thema Bauen, Wohnen und Renovieren organisiert. Veranstaltet wird die Handwerker-Messe in der städtischen Festhalle sowie auf dem Schulhof der Friedrichschule: Hier wird ein großes, beheiztes Zelt aufgestellt. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung und auch der Friedrichschule konnte alles perfekt organisiert werden.

Insgesamt beteiligen sich 27 Firmen aus der Region an der Messe. Gegenüber der Premiere 2012 bedeutet dies sogar eine leichte Steigerung. Vor allem konzentriert sich dieses Mal alles tatsächlich aufs Handwerk. Es sind fast durchweg Handwerker aus Furtwangen selbst, die hier ausstellen. Lediglich im Rahmen des Handwerker-Verbundes Schwarzwald-Meister sind auch einzelne Handwerker von außerhalb mit dabei. Dienstleister, Banken, Architekten und Ähnliches, die ebenfalls eingeladen waren, nutzen nur in ganz geringem Maße diese Möglichkeit. Aussteller sind hier die AOK, die Volksbank und Architektin Eva Schwär.

Im Großen und Ganzen orientiert man sich mit der Schau wieder an der ersten Handwerkermesse, die beim Publikum sehr gut ankam. Lediglich die damals angebotenen Fachvorträge, die nur auf sehr geringes Interesse stießen, finden dieses Mal nicht statt. Am Samstag und Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr kann man diese Messe besuchen und sich hier bei den verschiedensten Handwerkern ausführlich beraten lassen. Für das leibliche Wohl sorgt die Narrenzunft Furtwangen, die in der Festhalle die Bewirtung übernommen hat. Zusätzlich gibt es in dem Ausstellungszelt eine Kaffee-Bar. Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht, hier findet im Foyer, betreut von zwei erfahrenen Erzieherinnen, ein Kinderprogramm statt. Neben Kinderschminken geht es auch hier vor allem um das Handwerk, nämlich bei einem handwerklichen Bastel-Nachmittag. Und beteiligt ist nicht zuletzt auch die Stadt Furtwangen, nachdem Bürgermeister Josef Herdner auch wieder die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen hat. In Kooperation mit der Stadt informiert an diesem Wochenende der Zweckverband Breitband ausführlich über die Anschlussmöglichkeiten an das Glasfasernetz in Furtwangen.

An den einzelnen Handwerker-Ständen ist es dann dem Ideenreichtum der Aussteller überlassen, was und wie sie ihre potentiellen Kunden informieren wollen. Ganz wichtig, so die Vertreter des Handwerks, ist die Tatsache, dass man hier den Besuchern einfach einmal die Gelegenheit für ein ausführliches persönliches Gespräch bietet.

Viele Informationen zum schnellen Netz