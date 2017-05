Furtwangen Gute Atmosphäre bei den Furtwanger Keglern

Der Postsportverein Furtwangen freut sich über gute Gemeinschaft mit Unterkirnach.

Furtwangen (cha) Mit einer Frauen- und drei Herrenmannschaften beteiligte sich der Postsportverein Furtwangen an den Rundenkämpfen der Kegler. Bei der Hauptversamm lung im „Bergstüble“ wurde dargelegt, dass sich die Spieler gemeinschaft mit den Keglern aus Unterkirnach seit Jahren bewährt. In Unterkirnach trainieren die Furtwanger Kegler auch, nachdem die Uhrenstadt keine Bundeskegelbahn mehr aufzuweisen hat.

Zur 53. Hauptversammlung hieß die Vorsitzende Angelika Lubenow eine große Zahl von Mitgliedern willkommen. Sie erinnerte an zahlreiche Aktivitäten außerhalb des Wettkampfsportes, bedauerte aber, dass mangels ausreichend Helfern auf den Stand am Trödlermarkt verzichtet werden musste. Aus dem Kassenbericht von Martina Eschle ging hervor, dass diese Einnahmen durchaus fehlen. Allein für die Kegelbahnen waren rund 2500 Euro fällig.

Sportleiter Stefan Weiß berichtete vom Aufstieg der ersten Frauenmannschaft in die Verbandsliga. Als Aufsteiger war sie „vielleicht ein wenig zu nervös“ und entging dem Abstieg nur, weil es durch den Rückzug einer Mannschaft aus der zweiten Bundesliga keinen Absteiger in die Verbandsliga gab. „Ihr wisst ja, wie es geht“, machte er den Frauen Mut für die nächste Saison. Die erste Männermannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Landesliga B, die zweite Mannschaft steigerte sich und beendete die Bezirksliga B auf Platz vier, mit Platz sieben beendete die dritte Männermannschaft die Runde in der Bezirksklasse B Süd. Landesmeister wurde die Senioren-B-Mannschaft, sie startet bei der Deutschen Meisterschaft in Freiburg.

Langjährige Mitglieder ehrte die Vorsitzende Angelika Lubenow zusammen mit ihrem Stellvertreter Christoph Weißer. Seit 40 Jahren sind Alfred Hilser und Peter Hermann Mitglieder des Postsportvereins Furtwangen. Für 30 Jahre erhielten Werner Bausch, Regina Hilser und Martina Kanstinger die Goldene Ehrennadel. Hugo Schmidt wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder nannte Norbert Staudt, Vorsitzender des Furtwanger Sportverbandes, einen Beweis für die gute Atmosphäre in einem lebendigen Verein. Dass die Gemeinschaft Unterkirnach-Furtwangen bestens funktioniert, brachte Bernhard Uhl zum Ausdruck. Das beschränke sich nicht auf den Sport, auch beim Jubiläumsfest halfen die Furtwanger tatkräftig mit. Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Christoph Weißer als zweiten Vorsitzenden, Martina Eschle verwaltet weiterhin die Kasse, als zweiter Beisitzer wurde Werner Bausch bestätigt, als Pressewart des Vereins Reinhold Weiß.