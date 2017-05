Gütenbach/Neukirch Gütenbacher und Neukircher Kinder auf dem Weg zur Erstkommunion

Einen feierlichen Erstkommunion-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Bregtal gab es in Gütenbach. 14 Erstkommunikanten aus den Pfarrgemeinden St. Katharina Gütenbach und St. Andreas Neukirch feierten gemeinsam.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Kinder von Pfarrer Paul Demmelmair und den Ministranten abgeholt und gemeinsam mit der Musikkapelle Gütenbach zur Kirche geleitet. Unterstützt wurde beim Gottesdienst Pfarrer Demmelmair durch Tanja Hall. Der Kirchenchor Gütenbach begleitete die Kinder und die Gemeinde bei ihren Liedern.



Alleine von den Kommunionkindern und begleitet vom Kirchenchor wurde dann das „Laudato Si“ gesungen, die Strophen wie schon in Furtwangen von Sophia Hall. Das Lied „Kommunion heißt, wir feiern Gemeinschaft“ wurde von den Eltern und den Kindern selbst einstudiert. Begleitet wurden sie am Keyboard von Michaela Dorer.



Am Abend fand dann die Dankandacht in der Pfarrkirche St. Andreas in Neukirch statt. Zur ersten Heiligen Kommunion gingen in diesem Jahr aus der Gemeinde St. Katharina Gütenbach: Julien Eschle, Michelle Fauci, Joen Lo Cicero, Mia Nopper, Jeremy Rießle und Leon Scherzinger. Aus der Gemeinde St. Andreas Neukirch waren es: Pauline Dold, Simone Dorer, Jana Duffner, Pascal Eschle, David Ganter, Vivian Hofmeier, Jule Schwär, Nika Weis und Luca Zapf.