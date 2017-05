Furtwangen Gregor Rombach scheidet bei der Skizunft Brend als Cheftrainer aus

Der Verein zieht mit seinen über 450 Mitgleidern positive Bilanz zu einem Minimal-Winter.

Furtwangen (kou) Tätigkeitsberichte, Satzungsänderungen und Ehrungen prägten die Mitgliederversammlung der Skizunft Brend im Gasthaus "Bad". Beachtliche 174 Frauen und 290 Männer zählt der Verein. Trotz Minimalwinters mit nur 70 Tagen Schnee, an denen Josef Kienzler 240 Stunden mit dem Loipenspurgerät unterwegs war, konnte Vorsitzender Franz Kleiser eine positive Jahresbilanz vorweisen. Die Tätigkeitsberichte hatten er, Kassiererin Gaby Dold, Jenny Link als Fachwart für sportliche Veranstaltungen, Wolfgang Ganter (Sportwart nordisch), Marita Rombach und Fabienne Heim (Skigymnastik), Klemens Löffler (Brendspuren), Matthias Dorer (stellvertretender Vorsitzender), Martin Rombach (Beisitzer), Anja Seng (Pressewart), Martin Rieder (Rund um Neukirch) und Michael Dorer (Loipenwart) in einer fast 30-seitigen Broschüre zusammengefasst, ergänzt durch Rudolf Dorers Biathlon-Bericht. Erfreulicherweise konnte an Dreikönig der Langlauf um den Brendschild stattfinden. Bei der Flutlichtanlage an der Martinskapelle stellten sich Schäden heraus, die Klemens Löffler behob. „Eine Ära geht zu Ende“, beklagte Kleiser das Ausscheiden Gregor Rombachs als Cheftrainer. Matthias Strunz wird einen speziellen Trainerkurs belegen, und vier Trainer für Kinder zwischen sieben bis elf Jahren stehen zur Verfügung.

Gut verliefen der Brendschildlauf und die Bezirkspokalmeisterschaft. Zu den Spitzensportlern gehörten Malte Strunz, Walter Kuss, Gregor Rombach, Herbert Dold und Siegfried Kaltenbach. Auch bei der Uhrenmesse, dem Neukircher Dorfhock, dem Bike-Marathon und beim Brettlemarkt war man aktiv. Zuspruch fanden auch die Bikertour, die Herbstwanderung und die Fahrt zum Arlberg. Den positiven Kassenbericht von Gaby Dold kommentierte Holger Thoma mit großem Lob für die übersichtliche Buchungsarbeiten. Daher war es ein Leichtes für Bürgermeister Josef Herdner, die Entlastung des Vorstandes herbei zu führen. Sein Dank galt vor allem für die engagierte Jugendausbildung mit viel Idealismus und Zeitaufwand. Daneben erfreue ihn die Spurenarbeit, um vielen Menschen sportliche Betätigung zu ermöglichen, so Herdner. Problemlos gingen die Satzungsänderungen über die Bühne, die besonders außerordentliche Mitglieder-Versammlungen betrafen.

Neuwahlen im rollierenden System ergaben erfreuliche Ergebnisse, vor allem rückten mit Julia Hartelt (Trainer nordisch) und Janik Hartel (Sportgerätewart) junge Sportler nach. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Matthias Dorer und Schriftführer ist nach wie vor Bernd Fleig. Einstimmige Ergebnisse gab es auch für Wolfgang Ganter (Sportwart nordisch), Michael Dorer (Loipenwart), Jenny Link (Sportliche Veranstaltungen), Klemens Löffler (Brendspuren), Annette Borchert (Sonderaufgaben), Gaby Dold (Kassenwart), Joachim Dorer (Streckenchef), Stefan Lubowitzki (besondere Aufgaben), Gregor Rombach (Skitty-Park) und Matthias Strunz (Kassenprüfer). Dem Ältestenrat gehören Bernhard Dorer, Herbert Dotter und Robert Braun an.

Ehrungen

Für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielten Manuel und Ilona Dorer, Hannelore Frank und Jasmin Pfaff die bronzene Ehrennadel. Für 25-jährige Treue ging an Else Dieterle und Markus Rombach die silberne Ehrennadel und Gold gab es bei 40 Jahren Mitgliedschaft für Dieter und Brigitte Herth, Siegfried Hoch, Reinhard Kammerer, Gudrun Klausmann, Werner Nopper, Rolf Posselt, Andreas und Martin Rieder sowie Robert Seng. Eine besondere Auszeichnung in Form einer Ehrenurkunde für 60 Jahre Zugehörigkeit ging an Otto Faller und Rudolf Scherzinger.