Furtwangen Gesundheitsvorsorge: Martin Schmitt macht Mitarbeiter fit

Der ehemalige Skisprung-Top-Athlet bringt seine Kenntnisse jetzt in ein Präventionsprogramm ein. Er treibt Siedle-Mitarbeiter an ihre Grenzen.

Der Olympiasieger und ehemalige Skispringer Martin Schmitt hat Mitarbeiter der Firma Siedle fit gemacht. Der Gesundheitstag war Teil eines Präventationsprogramms einer Krankenkasse.

„Furtwangen ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich“, so Schmitt, der zunächst vor 50 Mitarbeitern einen Vortrag hielt und Fragen beantwortete. Anschließend trainierte er ganz ohne Geräte Rückenmuskulatur, Alltagsübungen, die den Körper stärken und auch daheim gemacht werden können. Höhen und Tiefen gehörten zum Leben, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und Disziplin seien im Sport wie im Berufsalltag von Bedeutung.

Gesundheit sei im Hause Siedle auch ein wirtschaftlicher Aspekt, es gebe Wasserspender, eine Radstation, gesundes Essen und Physiotherapie in der Mittagpause, so Gabriele Siedle, Vorsitzende der Geschäftsführung. Im internen Blog gibt es Diskussionen, Impulse für mehr Gesundheit setzen seien erklärte Ziele. „Denn auch wir verlangen Hochleistungen“, so die Vorsitzende.

Bewegung ist Schmitts Ding: seit er vor drei Jahren mit dem Leistungssport aufgehört hat, ist mehr Eigenmotivation nötig. Er joggt, macht Ausdauer mit Rad und Langlaufskiern und Kräftigungsübungen. Die Ernährung musste er nicht umstellen, ernährt sich nach wie vor sehr bewusst und gesund. Den 15 Siedle-Mitarbeitern bescheinigte er Fitness und hohe Motivation. Sie waren nach einer Stunde jedoch platt.