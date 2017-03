Furtwangen Gesundheit ist und bleibt ein beherrschendes Thema

Furtwanger Kongress ist mit 500 Gästen überaus gut besucht – 2018 wird er wieder in der Stadt veranstaltet.

Furtwangen – In die Zukunft des sich rasch wandelnden Gesundheitswesens blickten die Besucher des Gesundheitskongresses. Die Hochschule veranstaltete den Kongress zum achten Mal, gemeinsam mit dem Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar. Über 500 Teilnehmer, rund zwei Drittel Studierende, nahmen teil, wie Cheforganisator Manfred Kühne mitteilte.

Der Gesundheits-Sektor wächst an der Furtwanger Hochschule. Nach Auskunft von Rektor Rolf Schofer sind ein Viertel der Studierenden in Medizintechnik und Gesundheitsberufen eingeschrieben. Der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum komme dabei eine besondere Bedeutung zu, betonte Schofer.

Landrat Sven Hinterseh betonte in seinem Grußwort die enge Zusammenarbeit in der Region. Für die Zukunft sei das Gesundheitswesen mit dem neuen Schwarzwald-Baar-Klinikum gut aufgestellt, wenn auch der Verlust der Krankenhäuser an mehreren Standorten in Kreis, darunter in Furtwangen, sehr schmerzhaft gewesen sei.

„Die Digitalisierung hat uns alle erfasst“, betonte Bärbl Mielich, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration, in ihrer Ansprache. Gerade im ländlichen Raum biete die Kommunikation über digitale Medien Chancen. Für Modellprojekte der Telemedizin habe die Landesregierung in Baden-Württemberg 4,3 Millionen Euro bereitgestellt.

Tele- und Videosprechstunden könnten die Praxen entlasten, ebenso die effiziente Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe. Auch im Pflegebereich und beim Übergang zwischen Kliniken und Pflegeheimen sei die Telemedizin nützlich. Moderne Technologien könnten dazu beitragen, dass Menschen länger in den eigenen vier Wänden leben. Aber: „Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, die Nutzung der Telemedizin ist jedem selbst überlassen“, versicherte die Grünen-Staatssekretärin.

Nach dieser Einführung hatten die Teilnehmer die Wahl unter zahlreichen Kurzvorträgen. Das Spektrum reichte von roboterassistierten Operationen über Neuroimplantate und Bewegungswissenschaft als Vision bis zum Bericht über „Ärzte ohne Grenzen“.

Aber auch den Informationen der Hochschule und anderer Organisationen konnten sich die Teilnehmer widmen, nicht zuletzt blieb Gelegenheit für den persönlichen Erfahrungsaustausch. Zum Abendessen stand ein Büffet bereit, mit Spezialitäten aus der Region. Es war fast Mitternacht, als die letzten Besucher die Hochschule Furtwangen verließen.

Übrigens: Der Gesundheitskongress 2018 in Furtwangen ist bereist jetzt gesichert. Er wird, wie Manfred Kühne berichtete, wieder zu Beginn des Sommersemesters der Fachhochschule stattfinden.