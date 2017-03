Gespräche über das Sterben

Tod und Trauer sind Themen, die im Leben häufig präsent sind, jedoch häufig tabuisiert werden.

Furtwangen – Was passiert, wenn jemand stirbt? Wie geht man damit um? Diese Fragen will man in ökumenischen Gesprächsabenden auf die Spur kommen und einen Raum eröffnen, über dieses Thema aus den verschiedenen Blickwinkeln nachzudenken, ins Gespräch zu kommen und praktische Informationen zu erhalten. Der erste Abend findet am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr im Altenheim St. Cyriak zum Thema „Menschenwürdig sterben“ statt. Referenten sind Peter Baake, Leiter des Altenheims St. Cyriak, Frank Schaumann und Michael Schlegel. Der zweite Abend am Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, thematisiert im Schuhpeterhaus den Umgang mit Tod und Trauer in der Familie. Referenten sind Gabriele Sander-Bauer, Selma Zähringer und Dorothea Nopper.