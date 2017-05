Furtwangen Gesangverein Schönenbach kombiniert Gesang und Komödie gekonnt

Frühlingsklänge und turbulentes Theater punkten beim Publikum im Schönenbacher Löwen.

Furtwangen – Der Gesangverein Schönenbach hatte zu seinem Lieder- und Theaterabend ins Gasthaus Löwen eingeladen. Zur Einstimmung erfreuten Frühlingslieder des Vereins unter Dirigentin Beatrix Scherer und Elke Hummel am Klavier.

Sänger Horst Irion war bestens vorbereitet und hatte bei seiner Moderation viel Wissenswertes zu den einzelnen Stücken parat. Das Publikum bedankte sich mit Applaus dafür, auch für das Gedicht „Frühling“ von Joseph von Eichendorff.

Nach den „Spanischen Nächten“ ging es schwungvoll weiter mit „Wochenend und Sonnenschein“. „Always Look On The Bright Side Of Life“ übersetzte Irion mit den Worten „Brummle nicht, pfeife!“. Das taten auch viele im Saal groovend und swingend. Solistisch glänzten Bibiane Bammert, Lothar Dilger, Hubert Fehrenbach sowie Gisela Hermann. Als Dank für den kräftigen Beifall erklang nochmals der zuvor gesungene Sänger-Blues, ein A-cappella-Beitrag, der mit einem lauten „Yeah“ endete. In der Pause war beim Loskauf ein glückliches Händchen gefragt, während die Laienschauspieler ihrem Auftritt entgegen fieberten.

„Wehe, wenn’s ein Junge wird“ lautete der Titel des Lustspiels von Dieter Adam, bei dem es gleich von Anfang an auf der Bühne turbulent zuging. Da war die resolute Wirtin vom Schönenbacher Hof namens Erna Schenkel (Jasmin Huhmann), die ihren auf der Theke schnarchenden Mann Otto (Arnold Hettich) weckte: „Es ist kein Wunder, wenn Du abends erst morgens ins Bett gehst.

“ Sie beschimpfte ihn weiter und meinte: „Durch die Bedienung Molli ist unser Gasthaus inzwischen der Kontakt-Hof“, weil jeder mit ihr anbandele.

Molli liegt derweil im Krankenhaus in den Wehen. Eine Zigeunerin weissagt ihr, dass der leibliche Vater des Kindes nach der Geburt tot umfallen werde. Jetzt machen sich neben dem Wirt auch die Stammgäste Erwin Freitag (Martin Miggler) sowie Detlef Seidenfaden (Hubert Fehrenbach) Gedanken, ob sie der Vater sein könnten. Mit am Stammtisch sitzt der als Dorfdepp bezeichnete Vinzenz (Simon Fehrenbach), der laut Wirtin behindert ist, weil er von einem Zeppelin gestreift wurde. Vinzenz sagt den ganzen Abend kein Wort, er stapelt Bierdeckel und lacht ab und zu schallend über die Aussagen der anderen am Stammtisch. Jeder hat beim Klingeln des Telefons Angst, dass bei der Geburt eines Jungen das eigene Leben plötzlich enden könnte. Als die Nachricht vom kleinen Sohn eintrifft, fällt Vinzenz mit einem Plumpser vom Stuhl und verstirbt urplötzlich.

Die Laienschauspieler unter Regie von Hubert Fehrenbach waren in Hochform, für Souffleuse Inge Hettich gab es wenig zu tun. Die Maskenbildner hatten ganze Arbeit geleistet. Der Gastwirt war durch einen dicken Bauch und eine Glatze mit langen Haaren kaum als Arnold Hettich erkennbar. Die Wirtin trug einen Dutt und Kniestrümpfe lugten unter ihrem Rock hervor. Das Publikum belohnte die Mitwirkenden des knapp einstündigen Lustspiels mit gebührendem Beifall.