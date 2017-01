Furtwangen Gesamtkommandant Manfred Hoch lobt hohen Ausbildungsstand

Feuerwehr Linach wird zu vier Einsätzen gerufen. Unfall am Gemeindehaus bleibt in Erinnerung.

Zu vier Einsätzen wurde die Feuerwehr Linach im vergangenen Jahr gerufen. Vor allem der Unfall vor dem Gemeindehaus, als sich ein Fahrzeug selbstständig machte und dabei drei Personen überrollte, blieb haften. Die Linacher Wehrmänner sorgten vor allem dafür, dass die anderen Rettungskräfte ihrer Arbeit nachkommen konnten, musste doch allein Platz für zwei Rettungshubschrauber gemacht werden.

Einen kleineren Einsatz gab es auf dem Altvogtshof. Dort kam es zu einem kuriosen Brand. Durch eine Flasche, die auf dem Balkon stand, ergab sich ein Lupeneffekt, sodass die gebündelten Sonnenstrahlen die Hauswand entzündeten. Der Hausbesitzer konnte den Brand selbst löschen. Ein Lastwagenfahrer hatte das Feuer zufällig zuvor bemerkt. Der Hofbesitzer hat daraufhin Abteilungskommandant Reinhard Dotter angerufen, ob dieser zur Nachkontrolle noch nach Glutnestern suchen könne.

Gesamtkommandant Manfred Hoch wies darauf hin, dass bei Bemerken eines Brandes zuerst die 112 angerufen und dann mit der Brandbekämpfung begonnen werden solle. Denn werde die Feuerwehr tatsächlich benötigt, verstreiche sonst unnötig Zeit. Sei der Brand schon selbst bekämpft, so könne die Feuerwehr auch wieder abrücken.

Manfred Hoch würdigte auch den hohen Ausbildungsstand der Abteilungswehr. So hat Yvonne Fürderer den Lehrgang Truppmann Teil zwei und Michael Breindel den Fachkundelehrgang für Ölspurbeseitigung auf öffentlichen Straßen absolviert. Daneben wurden aber auch Parkplatzdienste übernommen wie beim Freilichttheater und beim Trödlermarkt.

Für vollzähligen Probenbesuch erhielt Rudolf Fleig einen Gutschein. Reinhard Dotter erwähnte, dass Fleig in seiner Feuerwehrkarriere erst fünf Proben gefehlt habe. Über einen positiven Kassenstand berichtete Ulrich Straub. So wurde bei der Kulturwoche bewirtet, der Mühlentag ausgerichtet und im Herbst eine Schrottsammlung durchgeführt. Michael Breindel bescheinigte Straub eine einwandfreie Kassenführung. Zur Diskussion stellte Reinhard Dotter den Probetag. So sollen alle Wehren am gleichen Tag proben. Außer in Linach sei dies der Montag. So einigten sich die Wehrmänner darauf, künftig um 19 Uhr montags zu proben.

Den Dank der Stadt und des Ortes überbrachte Ortsvorsteher Arno Ruf. Er lobte vor allem die vielen guten Ideen, die die Abteilung immer wieder umsetze, vor allem die bessere Zusammenarbeit innerhalb der Gesamtwehr.