Furtwangen Gemeinsame Proben machen die Furtwanger Feuerwehren stark

Der jüngste Übungstag richtet den Fokus auf technische Hilfe, als plötzlich der Unfall auf der Neueck die Kräfte ganz real fordert.

Furtwangen – Wie kann der Ernstfall am besten geübt werden? Das überlegten sich die Kommandanten der Feuerwehrabteilungen Furtwangens und entschieden sich zum zweiten Mal für einen Übungssamstag am Rettungszentrum. In diesem Jahr stand das Thema Technische Hilfeleistung im Fokus der Übung.

Rund 60 Feuerwehrmänner aus Furtwangen, Schönenbach, Rohrbach, Linach und Neukirch probten an fünf verschiedenen Stationen den Umgang mit dem hydraulischen Rettungsgerät Schere-Spreizer zum Öffnen von Personenwagen, die Belüftung verrauchter Räume, das Vorgehen bei Bauunfällen, die Arbeit mit Greifzug und Hebekissen und die Personenrettung.

Kaum hatten die Feuerwehrmänner die Übung begonnen, ging der echte Alarm los und es kam zum Ernstfall bei einem Verkehrsunfall auf der Neueck mit einer eingeklemmten Person. „Zum Glück konnte die Person aus dem Fahrzeug befreit werden“, erklärte Abteilungskommandant Jürgen Scherzinger.

So konnte anschließend die Übung wieder aufgenommen werden. Spektakulär und interessant für manch einen Passanten war die Übung auf dem Vorplatz des Rettungszentrums, wo ein Auto von Schaufellader und Bagger so deformiert wurde, dass sich keine Tür mehr öffnen ließ. Zuerst wurde das neue Schnellrettungseinsatzzelt, das als Sichtschutz und der Arbeitserleichterung bei schlechter Witterung dienen soll, über dem Auto positioniert.

„Stellt Euch vor, eine schwerverletzte Person ist im Wagen, der Notarzt sitzt Euch im Nacken. Was macht Ihr zuerst?“, fragte Jochen Scherzinger in die Runde. Nach der Sicherung des Fahrzeugs begannen zwei Feuerwehrmänner mit den hydraulischen Gerätschaften Schere und Spreizer die Türen aufzustemmen, das Dach und die Mittelsäule zu zerschneiden. „Man lernt unglaublich viel an einem gemeinsamen Übungstag und hinsichtlich der Zusammenarbeit bei Großeinsätzen profitieren alle davon“, erklärte Pressewart Sven Blessing.

Mit einem gemeinsamen Mittagessen beschlossen die Floriansjünger ihre Übung.