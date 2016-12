Schönenbach Gemeinsam musizieren bringt Freude

Zum zweiten Mal hatte der Gesangverein Schönenbach zu einem offenen Adventssingen ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Schon die Premiere vor zwei Jahren war ein voller Erfolg.

Auch dieses Mal war der Saal wieder gut besetzt, als unter der Regie von Dirigentin Beatrix Scherer die ersten weihnachtlichen Lieder erklangen. Der Gesangverein hatte ein kleines Heftchen mit den verschiedenen Texten vorbereitet, sodass jeder auch kräftig mitsingen konnte. Gleichzeitig war dieser Nachmittag auch ein gemütlicher Treffpunkt zum Plausch.

Der Gesangverein sorgte mit einer reichhaltigen Kuchentheke auch für die entsprechende Bewirtung der zahlreichen Besucher. Auch der Gesangverein selbst wirkte an diesem Nachmittag mit: unter Leitung von Beatrix Scherer sang der Chor zum Auftakt drei weihnachtliche Lieder. Im Mittelpunkt stand aber an diesem Nachmittag das gemeinsame Singen für all die, die Spaß am Singen haben.

Chor übernimmt Auftakt

Ergänzt wurde das Ganze noch durch den Auftritt zweier Nachwuchsmusiker: Ramona Stoll, Gitarre, und Veronika Stoll, Gesang, boten ebenfalls entsprechende Weisen dar. Beispielsweise handelte eine Geschichte von den drei Eulen, die den Weihnachtsstern gesehen haben.

Wie die Vorsitzende des Vereins, Gisela Hermann, erläuterte, ist der Verein unter Dirigentin Beatrix Scherer weiterhin sehr aktiv. Neben dem Tag des Liedes im Frühjahr steht für den Gesangverein vor allem der Lieder- und Theaterabend Anfang Mai auf dem Programm. Für die rund 25 Sänger bedeutet dies natürlich auch wieder eifrige Probenarbeit.

Dabei würde sich der Chor, so Gisela Hermann, natürlich auch wieder über neue Interessenten freuen. Jeder der Spaß am Singen hat, kann in eine der Proben jeweils Dienstag ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus ganz unverbindlich einmal vorbeikommen und zuhören oder mitmachen.