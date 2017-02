Furtwangen Geistlicher reimt fürs Furtwanger Narrenvolk

Die Narrenmesse hat in Furtwangen Tradition und auch die Musik passt zum Schmutzigen Donnerstag.

Furtwangen – Auch in diesem Jahr begannen viele Narren den Schmutzigen Donnerstag mit einer Messe für die Narren in der Pfarrkirche St. Cyriak. In dieser Form gibt es diese Messe seit 26 Jahren; damals wurde wegen des Golfkriegs die Fasnet weitgehend abgesagt. In der Gemeinde fand eine „Fasnet auf Sparflamme“ statt, die am Donnerstagmorgen eben mit einer Messe für die Narren begonnen wurde.

Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Frauen, Männer und Kinder im Häs erschienen, um so ihren Festtag zu beginnen. In einer kurzen gereimten Predigt ging Pfarrer Paul Demmelmair auf die Bedeutung der Freude ein. Er rief den Narren zu: „Ehre den singenden Menschen auf der Erde, denn sie werden einmal im Himmel Gottes Engel werden!“

In Würdigung dieses besonderen Tages erklangen ausnahmsweise in der Pfarrkirche der Narrenmarsch und zum Abschluss das Badenerlied. Die Narren waren, ebenfalls in dieser Tradition, im Anschluss an den Gottesdienst zum gemeinsamen Frühstück ins Altenheim St. Cyriak eingeladen.

Auch hier gibt es jedes Jahr die eine oder andere närrische Anmerkung. Dieses Mal ergriff wieder Narrenpräsident Roland Wehrle das Wort und ging unter anderem auf den Herdner-Opa ein und auch die Tatsache, dass mit Lutz Bauer erstmals ein tief schwarzer evangelischer Pfarrer an dieser Messe und dem Frühstück teilgenommen hatte. Weiter berichtete er, dass im „Rößle“ von Pfarrer Demmelmair lauthals zu vernehmen war, dass er eigentlich lieber Schreiner als Pfarrer sei.

Vor allem aber mahnte Roland Wehrle, dass in der Furtwanger Kirche kaum noch Wärme und Geborgenheit zu spüren sei. So habe man an der Weihnacht kräftig gespart und nur noch einen Christbaum aufgestellt, die barocke Festlichkeit eines solchen Feiertages trotz des eher barocken Bregtal-Prälaten habe er vermisst. Und schließlich wiederholten Dorothea Nopper und Jacqueline Wehrle ihren Vortrag zum Valentin mit Berichten über Roland Wehrle und Pfarrer Demmelmair von der Frauenfasnet.

Im Anschluss an das Frühstück machen sich die Narren dann auf in die Stadt zur Befreiung der Schulen und Kindergärten.