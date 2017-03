Neukirch Gegen Baum gekracht: Junger Mann schläft am Steuer ein

Gegen Baum gekracht: Junger Mann schläft am Steuer ein

Ein 21-Jähriger schläft bei einer nächtlichen Autofahrt ein. Sein Auto landet an einem Baum, der Fahrer wird verletzt.

Der junge Mann war in der Nacht zum Samstag von Neukirch Richtung Furtwangen unterwegs. Wenige Meter vor dem Dienstgebäude der Straßenmeisterei kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Eigenen Angaben zufolge wurde er wegen seiner Müdigkeit vom Schlaf übermannt und flog deswegen von der Straße, teilt die Polizei mit. Er hatte noch Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Alkohol war nicht im Spiel. Der nicht mehr fahrbereite Audi blieb zunächst am Unfallort stehen. Er wurde tags darauf abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.