Furtwangen Gastgeber mischen bei Langlaufbezirkspokal ganz vorne mit

Neben packenden Rennen um den Bezirkspokal ermittelt die Ski-Zunft Brend auch ihre Vereinsmeister.

Furtwangen – Gute Sportbedingungen herrschten beim dritten Wertungslauf um den Bezirkspokal 2017 des Skibezirks III Mittelschwarzwald auf der Flutlichtanlage der Martinskapellenloipe in Furtwangen.

Als Ausrichter des letzten Pokalskilanglaufs nutzte die Ski-Zunft Brend die gute Schneelage zugleich, um mit dem Wettkampf die Vereinsmeister zu ermitteln. In der Bezirkspokal-Serie der Schüler S 7 bis S 13 mischt der SZ-Nachwuchs erneut sehr gut mit. In Schonach-Wittenbach beim Auftakt stellte der Verein fünf Sieger und beim zweiten Wettkampf in Schönwald-Weißenbach vier Klassensieger. Den Heimvorteil konnte in der S 7 Silvan Weis zum dritten Sieg in Folge nutzen. In der S 9 musste Evi Pfaff nach zwei Erfolgen um nur zwei Sekunden Lea Peter (SC Schönwald) den Vortritt lassen. Zum dritten Sieg lief in der S 12 die überlegene Leonie Dorer und in der S 13 musste Jakob Kuß nach zwei Siegen um zehn Sekunden sich Rocco Schwer (SC Schönwald) geschlagen geben.

In der Pokalwertung ist bei der Siegerehrungsfeier zum Ausklang der Saison mit einer guten Bilanz zu rechnen. Aus den Ergebnissen der Schüler bis S 13 wurden im Skilanglauf die Vereinsmeister der SZ Brend ermittelt. Kindermeister wurde Eva Dorer vor den Jäger-Zwillingen und Fabian Dorer vor Laurenz Weis. Bei den jüngeren Schülern kam die konkurrenzlose Leonie Dorer bei den Mädchen zum leichten Sieg. Bei den Buben gewann Jakob Kuß vor Florian Dorer und Nico Dietrich.

Ab den Schülern wurden die Vereinsmeister aus den beiden Massenstartläufen über 7,5 Kilometer der männlichen Jugend bis Senioren und den ältesten Schülern bis zu den Seniorinnen über fünf Kilometer aus den Tagesergebnissen des Rahmenwettkampfes herausgefiltert. Nach knapper Entscheidung im Spurt kam Alica Seng vor Tanja Borchert um zwei Sekunden zum Schülermeistertitel der S 14/15.

Bei den Jungs erkämpfte Malte Strunz souverän in der Bestzeit auf der Distanz in 15:10 Minuten vor Robin Hartelt und Daniel Dorer den Meistertitel. Jugendmeisterin wurde die konkurrenzlose Annika Fleig in 15:26 Minuten. Sie war damit 32 Sekunden schneller als die Damenmeisterin Marianne Dorer. Als Zweite hatte Jenny Link einen Rückstand von 44 Sekunden, gefolgt von Martina Fleig. Im Lauf über 7,5 Kilometer überraschte der konkurrenzlose Jugendmeister Luca Seng mit der drittbesten Laufzeit. Janik Hartelt hatte bei den Junioren ohne Konkurrenz leichtes Spiel.

Ein packendes Rennen vom Start bis zum Ziel lieferten sich auf der Nachtloipen-Teil­strecke von 2,5 Kilometer über drei Runden unter Flutlicht Manuel Dorer und Patrick Pfaff. Nach der ersten Runde lag Manuel Dorer in Führung vor Luca Seng. Auf die Schlussrunde ging dann Pfaff mit leichter Führung vor Dorer und Seng. Noch beim letzten Anstieg zum Ziel hatte Pfaff den Sieg vor Augen. Doch mit kräftigem Spurt erkämpfte Dorer noch im Finish den Sieg um eine Sekunde vor Pfaff und schaffte damit eine erfolgreiche Titelverteidigung. Den dritten Rang erreichte Markus Dorer sicher vor Jens Dorer. Wie jedes Jahr wird traditionell die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft beim Winterabschluss der Ski-Zunft Brend durchgeführt.