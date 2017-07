Furtwangen Fußball funktioniert in Schönenbach im Miteinander

58 Mädchen und Jungen werden derzeit von der Jugendabteilung der Sportfreunde betreut. Insgesamt spielen dort sogar 150 Kinder und Jugendliche.

Furtwangen (sh) Die Jugendarbeit der Fußballvereine Furtwangen und Gütenbach hob der Jugendleiter der Sportfreunde Schönenbach, Arnold Hettich, bei der Jugend-Hauptversammlung hervor. Die Jugendabteilung der Sportfreunde betreut aktuell 58 Kinder und Jugendliche im Alter von dreieinhalb bis 19 Jahren. Wenn man die Mitspieler aus den verschiedenen Spielgemeinschaften mit den Schönenbacher Sportfreunden dazurechnet, sind es insgesamt 150 Kinder und Jugendliche, die hier Fußball spielen. Insgesamt haben damit die Jugendabteilungen der vier beteiligten Vereine weit über 200 Spielerinnen und Spieler.

Auf jeden Fall seien diese Spielgemeinschaften, wenn man die Geburtenzahlen betrachte, mit Blick auf die Zukunft die einzige Möglichkeit, eine entsprechende sinnvolle Jugendarbeit zu leisten. Auch Ortsvorsteher Hansjörg Hall würdigte in seinem Grußwort den großen Einsatz für die Fußball-Jugend. Es sei beachtlich, dass man in allen Altersklassen Mannschaften in Form von Spielgemeinschaften aufstellen könne. Hall nahm auch die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der stellvertretende Jugendleiter Stefan Trenkle für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, neuer Jugendleiter für ein Jahr wurde Yannick Dold. Der Vorsitzende der Sportfreunde Schönenbach, Horst Hettich, betonte, dass die Leitung der Jugendabteilung nicht einfach sei, da man bei den Spielgemeinschaften immer wieder einen Konsens mit den Nachbarn finden müsse. Im positiven Kassenbericht wurde darüber hinaus deutlich, dass die Jugendarbeit im Wesentlichen durch Zuschüsse des Fördervereins, des Hauptvereins sowie durch Spenden finanziert wird.

Bei der Hauptversammlung gaben auch die Trainer und Betreuer der verschiedenen Mannschaften ihre Berichte ab. Dabei gab es die eine oder andere Anmerkung. Die Jüngsten beispielsweise erhielten einen ganzen Satz neue Bälle. Bei den 11-Junioren wurde deutlich gemacht, dass hier grundsätzlich bei den Turnieren keine Tore und Punkte gezählt werden, denn zuerst einmal soll der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen. Bei den Junioren wurde erstmals eine Spielgemeinschaft mit Furtwangen gebildet, die dann zwei Mannschaften ins Rennen schicken konnte. Die erste Mannschaft belegte dabei den zweiten Platz.

Die Spielgemeinschaft mit Furtwangen bei den Junioren war besonders erfolgreich, denn sie spielt weiterhin in der höchsten Klasse dieser Altersstufe, der Bezirksstaffel. Auch in den drei älteren Klassen gab es entsprechende Spielgemeinschaft, teilweise hier mit allen benachbarten Vereinen gemeinsam. Dabei macht es sich in der A-Jugend immer wieder bemerkbar, dass die besten Spieler dieser Altersklasse auch sehr schnell in die aktive Mannschaft wechseln.

Auch in der neuen Saison werden bei den Sportfreunden Junioren-Mannschaften in allen Altersklassen am Spielbetrieb teilnehmen, ab den E-Junioren wieder als Spielgemeinschaften mit den Nachbarn. Darüber hinaus sind zwei Juniorinnen der Sportfreunde Schönenbach in der Spielgemeinschaft mit den C-Juniorinnen dabei.