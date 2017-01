Furtwangen Furtwanger Wintersaison kommt jetzt in Schwung

Neue Betriebsleiter sichern den Liftbetrieb in Furtwangen. Bei fünf Loipen is für jeden Geschmack etwas dabei.

Furtwangen – Schneeschuhwandern, Skifahren oder doch lieber Rodeln? In Furtwangen haben Schneeliebhaber die Qual der Wahl. „Auf die Bretter, fertig, los“ heißt es seit Anfang der Woche wieder am Bregtallift in Furtwangen. Kurve für Kurve schlängeln sich die Ski- und Snowboardfahrer die 300 Meter lange Abfahrt hinunter und wirbeln hinter sich den Schnee auf. Beinahe auf den Tag genau ein Jahr nach Saisonstart 2016 ist damit Furtwangens einziger Skilift wieder in Betrieb.

Bis dahin war es allerdings ein langer Weg. „Wir mussten Betriebsleiter ausbilden, sonst hätten wir keinen Tüv bekommen“, sagt Antje Jäger vom Bregtallift-Team rückblickend. Doch nachdem Rolf Faller und Herbert Fautz einen Betriebsleiterkurs in Innsbruck absolviert hatten, stand der Genehmigung seitens des Landratsamts nichts mehr im Wege. Nun ist der Lift Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet, einschließlich Fluchtlichtfahren ab 18.30 Uhr. Am Wochenende kann man von 9.30 bis 16.30 Uhr die Skipiste nutzen.

Auch für die Firma Snowsport Trenkle, die Skikurse am Bregtallift anbietet, ist die Öffnung eine gute Nachricht. „Das ganze Geschäft hängt da dran“, meint Geschäftsführer und Inhaber Siegfried Trenkle. Die vergangenen schneefreien Monate seien „nicht mehr aufzuholen“. Allein zwischen Weihnachten und Silvester habe er 70 Anmeldungen für seine Anfängerkurse gehabt. „Die musste ich alle absagen“, meint Trenkle. Auch in den vergangenen Wochen nach dem ersten Schneefall mussten die Anfänger noch auf andere Skilifte ausweichen, nun können auch die Kurse am Bregtallift starten.

Dass die weiße Winterlandschaft allerlei Touristen in die Region lockt, kann auch Melitta Groß vom Ferienland Schwarzwald berichten: „Die Leute rufen jetzt schon an, wollen gerne kurzfristig kommen und suchen Unterkünfte.“ Neben Skikursen sind vor allem Langlauf, Schneeschuhwandern und Rodeln beliebt.

Fünf Loipen, darunter eine Flutlichtstrecke und eine Trimm-Strecke, wurden für Schneeliebhaber präpariert. Wer mit Schneeschuhen die Gegend auf eigene Faust erkunden möchten, sollte laut Groß am besten neben den Loipen wandern. „Da kann man sich endlos austoben“, sagt sie und verweist auf die vielen Kilometer, die man dadurch zurücklegen kann. Alternativ werden zudem immer wieder Termine für geführte Schneeschuhwanderungen angeboten. Meist starten diese auf der Katharinenhöhe und führen in Richtung Kolmenhof.

Wer lieber Schlittenfahren möchte, kann zwischen dem Rodelhang beim Bregtallift, in Neukirch und an der Martinskapelle wählen. Groß ist sich sicher: „Da ist für jeden etwas dabei.“