Furtwangen Furtwanger Sicherheitsdialoge: Ladendiebstahl ist Thema

Lidl-Sicherheitschef Bernd Unger refertiert an der Hochschule über das Thema Ladendiebstahl.

Furtwangen – Am Dienstag, 25. April, referiert Bernd Unger, Leiter Unternehmenssicherheit international beim Lidl-Konzern, an der Hochschule Furtwangen über die Sicherheitsmaßnahmen von Handelsunternehmen. Der Vortrag in der Reihe „Furtwanger Sicherheitsdialog“ beginnt um 16 Uhr in der Aula der Hochschule, Robert-Gerwig-Platz 1. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein großes Sicherheitsproblem, von dem heute nahezu jedes Einzelhandelsunternehmen betroffen ist, ist Ladendiebstahl. Laut einer Untersuchung des handelsnahen EHI Retail Instituts stieg die so genannte „Inventurdifferenz“ 2016 im deutschen Einzelhandel auf vier Milliarden Euro. Hinzu kommen Einbrüche zur Nachtzeit, Raubüberfälle auf das Kassenpersonal, Produkterpressungen und Bombendrohungen. Immer wieder wird versucht, mit gefälschten Kredit- oder EC-Karten sowie mit Falschgeld zu bezahlen.

Referent Bernd Unger beleuchtet im Vortrag, wie Einzelhandelsunternehmen mit diesen Herausforderungen umgehen und wie die Gegenstrategien aussehen. Der Furtwanger Sicherheitsdialog ist eine Veranstaltungsreihe des Studiengangs „Security & Safety Engineering“ der Hochschule Furtwangen, in dem die Bachelorstudierenden in den Bereichen Unternehmenssicherheit, Brandschutz, Gefahrenabwehr und Arbeitsschutz ausgebildet werden.