Furtwangen Furtwanger Schützen investieren in ihren Schießstand

Die Sportschützen nehmen 30 000 Euro in die Hand und hoffen nun auf Zuschüsse und Sponsoren.

Furtwangen – Mit 181 Mitgliedern ist der Furtwanger Sportschützenverein einer der größten örtlichen Vereine, so Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Kühne bei seinem Grußwort in der Hauptversammlung. Die große Zahl von Aktivitäten sei in einem solchen Verein allerdings nur realisierbar, wenn alle Mitglieder mithelfen. Gleichzeitig sei beachtlich, was mit den Veranstaltungen für den Verein wieder erwirtschaftet werden konnte. Ein Grußwort kam auch vom stellvertretenden Kreisschützenmeister Rolf Hübner.

Ein Problem für die Sportschützen, so Oberschützenmeister Thomas Bischof in seinem Jahresbericht, ist der Mangel an Nachwuchs-Sportlern. Ohne Jugend könne ein Verein nicht auf Dauer bestehen. Jugendleiter Erik Marc berichtete, dass im vergangenen Jahr nur noch fünf Jugendliche trainierten, nach Wechsel in die Aktiven seien es im laufenden Jahr nur noch drei Jugendliche. Frustrierend für die Sportschützen, so Bischof weiter, war die Feier zum 60-jährigen Bestehen des Vereins in der Festhalle: Trotz zahlreicher Einladungen, gerade auch an die örtlichen Vereine, hatte man „fast keine Gäste“. Er sei „sehr enttäuscht“. Es gab aber auch Positives zu berichten: das Brennholzlager wurde fertiggestellt.

Ein großer Erfolg war einmal mehr das Betriebsmannschaftschießen mit 100 Mannschaften. Diese Veranstaltung ist damit die wichtigste Einnahmequelle für den Verein. Bischofs Dank galt auch den Firmen, die ihre Teams tatkräftig unterstützten. Ebenso wichtig ist der Trödlermarkt, der ebenfalls ein gutes Ergebnis brachte, und nicht zu vergessen das jährlich stattfindende Schlachtfest.

Sportleiter Gideon Bibbo rief der Versammlung einige gute Ergebnisse in Erinnerung. Glänzend war beispielsweise die Teilnahme an der Kreismeisterschaft mit sechs Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen für die Furtwanger Schützen. Beim Luftgewehr belegte die erste Mannschaft bei den Meisterschaften den dritten Platz in der Verbandsliga, die Zweite Platz fünf in der Kreisliga. Besonders erfolgreich waren die Luftpistolenschützen mit dem ersten Platz in der Kreisoberliga sowie die Schützen mit dem Kleinkalibergewehr.

Schatzmeisterin Sabine Bibbo schilderte ein finanziell sehr gutes Jahr, die Rücklagen konnten deutlich aufgestockt werden. Dies sei wichtig, so Oberschützenmeister Bischof, denn es seien große Projekte geplant. Vor allem der Luftgewehr-Schießstand soll komplett überholt werden. Inzwischen wurde die Halle bereits abgedichtet. Nun gelte es, die neue elektronische Schießanlage zu installieren, auf der für elf Schießplätze rund 30 000 Euro investiert werden müssen. Entsprechende Zuschussanträge wurden bereits an die Stadt, an den Sportbund und nicht zuletzt auch an heimische Firmen gestellt.

Bei den Wahlen kandidierte Schützenmeister Edgar Fehrenbach nicht mehr, Eric Mark wurde neuer Schützenmeister und damit Stellvertreter von Oberschützenmeister Thomas Bischof. Bestätigt wurden als Schatzmeister Sabine Bibbo und Britt Schmelter, Jugendleiter Eric Mark, die Beisitzer Lothar Kittelmann, Udo Dorer, Philip Rehberg und Holger Kienzler sowie als neues Amt im Vorstand Pressewart Angela Algermissen.