Furtwangen Furtwanger Schülerinnen verteidigen ihren Landesmeistertitel

In Münsingen fand das Regierungs- und Landesfinale im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia in der Sportart Mountainbike statt.

Die Staffel des Otto-Hahn-Gymnasiums, bestehend aus Tina Schirmaier, Jana Siedle und Lisa Straub, setzte sich in beiden Rennen schon beim Start von den Konkurrentinnen ab und bauten bis zum Ziel ihren Vorsprung kontinuierlich aus, so dass sie in souveräner Weise den Mannschaftssieg erreichen konnten. Sie verteidigten damit auch ihren Landessiegertitel des vorigen Jahres.