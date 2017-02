Furtwanger Narrenblatt wird ab Samstag verkauft

Das neue Narrenblatt, der „Bodewälder 2017“, ist fertig. Frisch durchgestylt, mit Vorsicht gereimt und mit Nachsicht getextet, das ist das neue Narrenblättle der Narrenzunft Furtwangen.

Furtwangen – Der Wahnsinn des Alltags wird auch dieses Mal gehörig unter die Narren-Lupe genommen. Die Winterwidrigkeiten werden ebenso wie die Sommerfreuden gestreift, diverse Kreisverkehre werden kritisch beäugt und die Furtwanger Gastronomie bekommt ihr Fett weg. Vergessene oder abgeschlossene Autos sind wieder dabei, aber auch viele Tiere – und das alles wieder im handlichen Kleinformat auf satten 64 Seiten.

Der Verkauf des Narrenblättles beginnt am morgigen Samstag durch die Mitglieder der Hexengruppe. Sie werden das Narrenblatt zum Preis von 2,50 Euro an der Haustüre zum Verkauf anbieten, und zwar im gesamten Stadtgebiet, am Ilben, Kussenhof, Bühl, Schützenbach, Moos bis Lochmühle, gesamtes Sommerberg-, Wannen- und Lochhofgebiet, Schönenbach vom Hofbauer bis zur Sonne und in der Bäckerei Kreuz in Neukirch.

Wer am Samstag zu Hause nicht angetroffen wird, kann den Bodewälder auch am Samstagabend beim Zunftball und ab Montag, 20. Februar, in der Papeterie Besenfelder, in der Bäckerei Becker und in Glücks Laden kaufen.