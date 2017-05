Furtwangen Furtwanger Kulturwoche feiert Frühlingsgefühle

Musik satt gibt es vom 29. Mai bis 2. Juni mitten in der Stadt. In der Person von Sabrina Weckerlin ist auch ein echter Musical-Star aus heimischen Gefilden mit dabei.

Furtwangen – Ein attraktives Programm erwartet die Besucher der 8. Furtwanger Kulturwoche vom 29. Mai bis 2. Juni auf dem Marktplatz. Dieses Jahr wird es dort zum ersten Mal ein großes Festzelt geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses wird die Besucher vor Wind und Wetter schützen und für gemütliches Beisammensein zur Verfügung stehen. Das Programm beginnt täglich um 19 Uhr. Die Bewirtungshütten sind bereits ab 18 Uhr geöffnet. Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder zahlreiche Vereine am Programm und der Bewirtung.