Furtwangen Furtwanger Kirchenchor ist von Harmonie geprägt

Der Vorstand wird im Amt bestätigt, die Vorbereitungen auf den Dekanatschortag laufen und der Ausflug führt nach Alpirsbach.

Furtwangen – Die Mitglieder des Kirchenchors St. Cyriak versammelten sich in der Schönenbacher Kirche und gestalteten den Gottesdienst mit vierstimmigen Liedern aus dem Freiburger Chorbuch. Danach ging es ins Gasthaus Löwen, wo die Mitgliederversammlung stattfand.

Schriftführer Edelbert Knöpfle verlas den Jahresbericht 2016. Es folgte Beate Reiner mit ihrem Kassenbericht, Barbara Weis trug vor, dass die Kasse einwandfrei geführt wurde. Da sich der gesamte Vorstand wieder zur Wahl stellte, hatte Wahlleiter Herbert Enz nach der einstimmigen Entlastung leichtes Spiel bei der Neuwahl: Per Handzeichen wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt. Und mit Gudrun Haberstroh fand sich schnell die zweite Kassenprüferin.

Chorleiter Frank Rieger bedankte sich bei Präses Pfarrer Paul Demmelmair für die harmonische Zusammenarbeit und beim Chor für die Bereitschaft, so intensiv zu proben und bei den vielen Terminen das ganze Jahr hindurch stets einsatzbereit zu sein. Er wünschte sich, dass dies auch in diesem Jahr so bleiben möge, besonders am Dekanatschortag, der am Samstag, 21. Oktober, in Bräunlingen stattfindet. Des Weiteren legte er allen aktiven Mitgliedern nahe, stets nach neuen Sängern Ausschau zu halten.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ dankte die Vorsitzende zwei Chormitgliedern besonders: zum einen dem Notenwart Siegfried Enz, der ganz im Stillen so viel Einsatz zeige, zum anderen Ursula Löffler, die ganz selbstverständlich den Chorleiter vertrete, wenn er nicht da sein kann. Sie überreichte beiden jeweils ein kleines Geschenk.

Siegfried Enz bemängelte, dass die Noten nach einem Auftritt nicht immer von allen sofort abgegeben würden. Dann dankte Jacqueline Wehrle allen Chormitgliedern für ihren Einsatz und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Schließlich kam sie auf den diesjährigen Ausflug zu sprechen, der nach Alpirsbach führen wird, wo das dortige Kloster und die außergewöhnliche Orgel besichtigt werden, vielleicht auch in Kombination mit einem Konzert. Der Termin dafür ist am letzten Ferienwochenende, 9. September.

Zum Schluss hatte Pfarrer Paul Demmelmair das Wort. Er betonte, wie sehr ihm der Chorgesang gefalle. Die „Not­lösung“, jeweils am zweiten Festtag zu singen, habe sich bewährt, ebenso das Ausweichen auf die Kirche in Gütenbach während der Renovierung der Hauptkirche St. Cy­riak. Auch er lobte die problemlose Zusammenarbeit mit dem Bräunlinger Chorleiter Frank Rieger und dankte allen Chormitgliedern für ihren Einsatz.