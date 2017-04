Furtwangen Furtwanger Kinder feiern ihre Gemeinschaft mit Gott

21 Mädchen und Jungen begehen ihre Erstkommunion – das ist ein großer Tag für die Heranwachsenden und ihre Familien.

Furtwangen – 21 Erstkommunikanten waren es in der Pfarrgemeinde St. Cyriak in Furtwangen, die zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gingen. Einmal mehr hatten die Kinder Glück: Es war zwar etwas kühl, aber trocken und teilweise sogar sonnig, sodass sie wie gewohnt auf dem Marktplatz von Pfarrer Paul Demmelmair und den Ministranten abgeholt und in die Kirche geleitet werden konnten. Begleitet wurden sie auf diesem Zug auch von der Stadtkapelle unter der Leitung von Ulf Schuster. Die Stadtkapelle trug dann auch, neben der Orgel, gespielt von Isabella Heimpel, wesentlich zur musikalischen Gestaltung dieses Festgottesdienstes bei.

Im Zentrum stand dabei unter anderem ein Gebet, das die Kinder bei der Vorbereitung gelernt hatten: „Lieber Gott, ich bin da, Du bist da, wir beide sind da.“ Dies wurde den Kindern in diesem Rahmen noch einmal nahegebracht. Pfarrer Paul Demmelmair ging in seiner Predigt unter anderem auf den Begriff Kommunion ein, der Gemeinschaft bedeute.

Erstmals fand in diesem Jahr im Übrigen die Vorbereitung auf die Erstkommunion in der ganzen Seelsorgeeinheit Bregtal und damit in Vöhrenbach, Gütenbach und Furtwangen in vielen Bereichen gemeinsam statt. Dazu gehörten unter anderem auch gemeinsame Gottesdienste aller Erstkommunikanten. An diesem Sonntag, dem traditionellen Weißen Sonntag, wurde die Erstkommunion in Vöhrenbach in der Pfarrkirche St. Martin und in Furtwangen in St. Cyriak gefeiert. Hier waren es 21 Kinder aus dem Stadtgebiet, also Schüler der Anne-Frank-Schule, Friedrichschule und Bregtalschule.

Am kommenden Sonntag finden weitere festliche Gottesdienste zur Ersten Heiligen Kommunion statt: in der Pfarrkirche in Schönenbach mit Pfarrer Martin Schäuble für die Gemeinden Schönenbach und Rohrbach sowie in Gütenbach mit Pfarrer Paul Demmelmair für die Gemeinden Gütenbach und Neukirch.

Am Tisch des Herrn

Zur Erstkommunion gingen Ilenia Antonucci, Larissa Dannecker, Luca Dietrich, Anne Dorer, Linus Dorer, Sofia Fusco, Sofia Gioia, Elena Haas, Rico Heine, Sebastian Ketterer, Lena Koziura, Samira Kühnle, Leonie Mack, Alessandro Mazzei, Jana Mittmann, Evi Pfaff, Valeria Pompeo, Jan Popp, Noemi Tufaro, David Wehrle, Mira Weiß, Ann Winker und Maliq Zugaj.