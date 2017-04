Furtwangen Furtwanger Jugendtreff wird zum echten Treffpunkt

Dirk Maute zieht Bilanz zum vergangenen Jahr und berichtet von mehr Besuchern, mehr Angeboten für die Jugendlichen und mehr Resonanz.

Der städtische Jugendtreff bekommt seit einem Jahr mehr Zulauf. Das berichtete Stadtjugendpfleger Dirk Maute im Gemeinderat. Sein persönlicher Höhepunkt war am 2. Dezember 2016: „Als ich gegen 16.45 Uhr durchzählte, registrierte ich 18 Jungs — und 21 Mädchen!“ Für Dirk Maute, Stadtjugendpfleger und Leiter des städtischen Jugendtreffs, ein außergewöhnliches Ereignis, galt der Jugendtreff doch von männlichen Jugendlichen dominiert. Doch seit einiger Zeit entdecken auch viele Mädchen den Treff als Ort des Rückzugs, des Gespräches, des Spieles oder des puren Nichtstuns. „Einfach mal nur chillen, das steht bei den Jugendlichen hoch im Kurs“, so Maute.

Aber Faulenzen ist nicht die einzige Aktivität. Es wird Billard und X-Box gespielt, Musik gehört, gekocht, beliebt ist auch Monopoly. Manche machen hier ihre Hausaufgaben. Und dann – ganz wichtig – sind da natürlich die Gespräche mit „Dirk“. Große und kleine Sorgen hört er sich an, gibt Ratschläge, hilft praktisch. „Da kann es dann auch mal vorkommen, dass ich mit jemandem seine Ausbildungsbewerbung durcharbeite und er sie dann am Computer in meinem Büro abtippen darf“, erzählt er den Gemeinderäten.

Hilfe zur Selbsthilfe, das ist einer der Schwerpunkte der in Furtwangen praktizierten offenen Jugendarbeit. Für das klassische Streetworking, also das Ansprechen der Jugendlichen im Stadtgarten oder in der Tiefgarage, bleibe ihm allerdings keine Zeit, betont der Stadtjugendpfleger. Dafür biete er mit 16 Stunden Öffnungszeit in der Woche einen attraktiven Jugendtreff, die Besucherzahlen steigen, manchmal sind es 30 bis 40 Jugendliche während eines Öffnungstages. Das Durchschnittsalter liegt bei 15 Jahren.

Kein Alkohol, keine Zigaretten und keine anderen Drogen – das ist das Kerngebot im Jugendtreff, das auch konsequent umgesetzt wird. „Wir schaffen damit für die Besucher einen geschützten Bereich“, sagt Maute. In der Regel wird die Hausordnung eingehalten. Wer über die Stränge schlägt, wird in die Schranken gewiesen.

Zusatzangebote gibt es bei den Aktionstagen einmal im Monat. Vorschläge kommen vom Orga-Team der Jugendlichen oder von Maute selbst. Spezielle Angebote für Jungen wie Fifa-Turnier oder für Mädchen, etwa ein Fingernagel-Workshop, werden geboten, auch außerhalb des Treffs werden Freizeitangebote genutzt. Man fuhr zum Shoppen nach Villingen oder zum Bowling nach Waldkirch.

Wie der Stadtjugendpfleger weiter berichtet, kommen Besucher aus allen Schulen Furtwangens, außer der Bregtalschule. Die Mehrzeit geht in die Werkrealschule und Realschule, „aber es kommen auch ein paar Gymnasiasten“, beobachtete Maute. Erfreulich sei, dass auch Azubis und junge Leute über 18 Jahren immer wieder mal für ein paar Stunden in „ihren“ Jugendtreff zurückkehren.

Rückläufig ist die Teilnahme am Ferienprogramm. Insgesamt acht Wochen werden für daheimgebliebe Kinder und Jugendliche Aktionen angeboten, in Zusammenarbeit mit dem Schülerhort. Gab es 2012 und 2014 einen Anstieg, wurde für 2015 und 2016 ein Rückgang von etwa zwölf Prozent verzeichnet. Das, so Maute, liege an der Konzeptänderung in Zusammenarbeit mit dem Schülerhort. Die Buchungen sind nicht mehr kostenlos. „Es gibt Eltern, die sich das nicht leisten können“, so Maute.

Sprecher aller Fraktionen sprachen Maute und seiner Arbeit Lob aus.