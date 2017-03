Furtwangen Furtwanger Gesundheitswoche startet im alten Krankenhaus

Die Furtwanger Gesundheitswoche geht in die fünfte Auflage. Es gibt ein umfangreiches Informationsangebot, aber das Besucherinteresse zum Auftakt ist noch verhalten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im ehemaligen Krankenhaus, dem O-Bau der Hochschule, startete am Sonntag die fünfte Gesundheitswoche. Zur Eröffnung und den Referaten war die Besucherresonanz deutlich geringer als vor zwei Jahren.

Im Eingangsbereich gab es einige Informationsstände. Der Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach (VdU) sorgte für die Bewirtung der Besucher. Aussteller waren Teilnehmer der Gesundheitswoche, die ihre Themen präsentieren konnten.

Bürgermeister Josef Herdner machte deutlich, das Gebäude habe schon immer viel mit Gesundheit und Krankheit zu tun gehabt. Bei der Vielfalt der Themen falle es oftmals schwer, sich für eines zu entscheiden. Sein Dank galt neben den Referenten dem VdU mit seinen Betrieben, die sich intensiv an der Gesundheitswoche beteiligen, sowie Michael Schlageter von der Stadtverwaltung für die umfassende Organisation.

Als fast schon ketzerisch bezeichnete er einige seiner Gedanken zum Thema Fitness. Heute sei das Training und die Fitness sehr überwacht. Mit immer mehr Geräten werden Puls, Kilometer oder Höhenmeter exakt aufgezeichnet. Es sei interessant, diese Daten zu beobachten. Aber es bestehe die Gefahr, dass aus dem Gedanken der Fitness wieder ein neuer Leistungsdruck entsteht, obwohl man eigentlich in der Freizeit im Gegensatz zur Arbeit gerade diese Leistungsgedanken ablegen sollte.

Der VdU-Vorsitzende Guido Lüttgens sagte, die Gesundheitswoche zeige, dass die Stadt Furtwangen und der VdU bei gemeinsamen Aktionen in der Lage seien, deutlich mehr zu leisten als jeweils als Einzelkämpfer.

Die vier folgenden Vorträge hatten im Schnitt nur jeweils knapp zehn Zuhörer. Arthrose und Gesundheit von Kindern, die Bakterien oder der gesunde Schlaf waren Themen.

Das Programm am Montag, 27. März: ab 9 Uhr Sehtestmobil auf dem Marktplatz; 9 bis 10 Uhr Spinningkurs Dynamic Fitness; 8.30 bis 18.30 Uhr Beratung zu Vichy-Kosmetik Linden-Apotheke, 9 bis 18 Uhr Rückenmassage nach Shiatsu Parfümerie Herth; 9 bis 18 Uhr Sehtest/Augendruckmessung Böhler Optik und Rutschmann Optik; 9 bis 18 Uhr Venenmesstage Breg-Apotheke; 9 bis 18 Uhr Gesunde Küche/Bratpfannen, Zahlaus Haushaltswaren; Wirbelsäulencheck Gesundheitspraxis Kalezic; 10 bis 11 Uhr Richtig ernähren im Alter, Sanja Sauter Heilpraktikerin; 15 bis 16 Uhr Frühjahrskur fürs Gedächtnis, Sabine Hummel, Fachpräventologin; ab 18 Wellnessmassagen in der Wellness-Oase Michael Bayer; 17 bis 20 Uhr Gesundheitscheck der AOK Dynamic Fitness; 20 bis 21 Uhr Hatha-Yoga-Schnupperstunde im Lichtraum, Einführung in den Egym-Zirkel, Beri Fitness.