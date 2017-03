Furtwangen Furtwanger Gesundheitswoche: Über 90 Angebote sollen Neugier wecken

Für die fünfte Gesundheitswoche liegen jetzt die Programmhefte aus. Die große Bandbreite der Themen reicht von fittem Darm bis Sehtest.

In einer Woche ist es wieder soweit: Am Sonntag, 26. März startet die fünfte Furtwanger Gesundheitswoche mit der Eröffnungsveranstaltung im ehemaligen Krankenhaus, dem O-Bau der Hochschule Furtwangen.

Bis Freitag, 31. März, gibt es Tag für Tag eine große Zahl unterschiedlicher Angebote rund um die Gesundheit. Die Gesundheits­woche ist eine Initiative des VdU Furtwangen (Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach) und wird unterstützt durch die Stadt Furtwangen.

Die Organisatoren stellten nun ausführlich das Programm der Gesundheitswoche vor. Die interessierten Bürger haben verschiedene Möglichkeiten, sich über die Programmpunkte zu informieren. Fast 90 Angebote vom Vortrag über Wellness-Erfahrungen bis zur konkreten Gesundheitsberatung wurden in einem Programmheft zusammengestellt. Dieses Programmheft findet man überall in den Geschäften, bei der Tourist Info und im Bürgerbüro, bei den Ärzten, Zahnärzten und Apotheken sowie den Banken.

Darüber hinaus werden auf der speziellen Homepage www.gesundheitswoche-furtwangen.de ebenfalls alle aktuellen Termine aufgelistet. Bürgermeister Josef Herdner ist auf jeden Fall überzeugt, dass auch diese Gesundheitswoche, die inzwischen im zweijährigen Rhythmus stattfindet, wieder ein voller Erfolg wird. Vor allem die vor zwei Jahren erstmals durchgeführte Start-Veranstaltung im alten Krankenhaus sei ein „toller Auftakt“.

Im Vorfeld habe das Team sich stark engagieren müssen. Dabei machte Antje Jäger deutlich, dass den größten Teil der Arbeit von unzähligen Telefonaten bis zum Verteilen der Programmhefte Michael Schlageter von der Stadtverwaltung übernommen hatte. Die Gesundheitswoche wird von der Stadt und dem VdU finanziert. Einen wesentlichen Anteil an der Machbarkeit haben hierbei auch die Referenten vom Sonntag, die sämtliche ohne Honorar auftreten.

Den Startschuss geben am Sonntagmittag um 14 Uhr Bürgermeister Josef Herdner und der Vorsitzende des VdU Guido Lüttgens. Anschließend gibt es zwei einstündige Vortragseinheiten. Hier laufen dann vier Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen parallel. Es geht dabei um Sucht ebenso wie um die „bösen Bakterien“, die Arthrose oder den fitten Darm. Dabei gibt es am Sonntag noch eine kleine Zugabe: Jeder Besucher erhält einen Gutschein für ein gesundes Getränk, der bei der Abschlussveranstaltung am Freitagabend im Rößle eingelöst werden kann.

Während der Gesundheitswoche gibt es Angebote, für die ein Obolus zu entrichten ist, die meisten sind allerdings kostenlos. Für einige muss man sich vorher anmelden. Nicht zuletzt wird es auch wie in den vergangenen Jahren bestimmte Programmpunkte geben, die besonders gefragt sind wie das Sehtest-Mobil auf dem Marktplatz am Montag.

Den krönenden Abschluss dieser Gesundheitswoche bildet der musikalische Ausklang im „Rößle“ mit Musik von Andrea Klausmann, Rolf Langenbach und Hans Bausch am Freitag, 31. März. Diese Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.