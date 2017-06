Furtwangen Furtwanger Fußballspaß geht am Wochenende weiter

21 Teams habe beim Sportfest in Neukirch schon ihre Klasse bewiesen. Am Samstag und Sonntag gibt's noch mehr Sport und Spaß.

Furtwangen – Ideale Bedingungen hatten die Sportfreunde Neukirch zum Auftakt ihres Sportfestes. Bei strahlendem Sonnenschein fand auf dem Kunstrasenplatz das beliebte Gerümpelturnier statt. Und es blieb pünktlich bis zum Schlusspfiff des Finales trocken, bevor kurze Gewitterschauer einsetzten. Aber nicht nur das Wetter spielte mit, auch die Stimmung war wieder hervorragend. Nicht zuletzt sorgte wie schon in den vergangenen Jahren die Guggemusik Furtwangen mit kurzen Auftritten für hervorragende Stimmung bei Spielern und Publikum. Auf jeden Fall war die Musik ein voller Erfolg, auch wenn die Musiker sportlich auf dem vorletzten Platz landeten. Mit 21 Mannschaften war das Turnier auch wieder hervorragend besetzt, gespielt wurde deshalb in vier Gruppen.

Eine Besonderheit bei diesem Turnier ist immer die Verkleidung der Mannschaften, die separat gewertet wird. Immerhin 15 der 21 Teams waren in zum Teil sehr originellen Verkleidungen aufgetreten und sorgten allein schon aus diesem Grund für gute Unterhaltung. Den Preis für das originellste Kostüm gewann der 1. FC Eigentor. Unter dem Motto „Love Parade“ waren dessen Mitglieder in entsprechender Kostümierung angerückt und hatten sogar einen eigenen Diskjockey und Partywagen dabei.

Auf den zweiten Platz kam das Platzwart-Team Rote Erde, das in einem Vollkostüm als Turtels aufmarschierte. Den dritten Platz belegte die Damenmannschaft als Team aus dem Frauenknast. Vom Spielerischen her sah das Ergebnis dann allerdings wieder ganz anders aus. Und auch die Ergebnisse der Vorrunde waren nicht unbedingt maßgeblich.

Deutlicher wurde es nach dem Achtelfinale: Die Sieger spielten hier im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Beim Siebenmeterschießen um den dritten Platz siegte das Team Real – das in der Vorrunde in seiner Gruppe lediglich den dritten Platz erreichte und nur knapp in die Endrunde gelangt war – über die Metal Maniacs. Sie hatten zuvor in der Gruppe B in der Vorrunde klar den ersten Platz belegt. Das Endspiel bestritten Gryffindor gegen die „Powerpuffs“ (mit rosa Röckchen). Gryffindor, im Wesentlichen aus Spielern der A-Jugend der Spielgemeinschaft Neukirch mit Schönenbach bestehend, hatte bereits in der Vorrunde einen Sieg davongetragen. Das Powerpuff-Team mit zumeist aktiven Spielern des FC Furtwangen lag in der Vorrunde noch auf dem zweiten Platz. Das Finale wurde von den Powerpuffs klar dominiert und mit 4:1 Toren gewonnen.

Die weiteren Platzierungen: 5. Legends of Universe, 6. Frauenknast, 7. TTG Furtwangen, 8. Team Hammergeil, 9. Ajax Hackenstramm und 10. Team Rote Erde.

So geht's weiter

Am Samstag steigt ein Turnier mit den Teams Erdmannhausen, FC Gütenbach, DJK Villingen, SV St. Märgen, SG Schönenbach/Furtwangen, FC Hüfingen und den gastgebenden Sportfreunden aus Neukirch. Den ganzen Tag ist eine Hüpfburg für Kinder im Einsatz. Abends ist Summernight-Party. Am Sonntag gibt's Mittagstisch mit der Jugendkapelle Furtwangen. Um 11 Uhr spielen die D-Mädchen. Um 12.15 beginnt das Neukircher Fußballabzeichen. Anmeldungen sind direkt bis zum Start der Spiele möglich. Kuchenspenden sind stets willkommen.