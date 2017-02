Furtwangen Furtwanger Frauen feiern fröhlich Fasnet

Während vier Stunden bester Unterhaltung im Pfarrsaal wird das Valentins-Motto von allen humorvoll umgesetzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen – Ein mehr als vierstündiges Programm und eine ausgelassene Stimmung bot sich den Besucherinnen der Frauenfasnet der katholischen Frauengemeinschaft im Pfarrsaal. Da die Veranstaltung auf den Valentinstag fiel, war das Motto schnell gefunden: „Valentin, das ist der Tag, wo jeder Mensch den anderen mag.“

Nicht nur die Akteure, sondern auch die Gäste im Saal verstanden es, dieses Motto humorvoll und farbenprächtig umzusetzen. Die Lachmuskeln wurden an diesem Abend nicht geschont, und zwischen den vielen Programmpunkten heizte der einzige Mann (im bewundernswerten Frauenkostüm), Helmut Winterhalder, mit vielen Schunkelrunden die Stimmung an.

Tänze, Sketche und Einzelvorträge wechselten sich ab. Die Ansage übernahm der schüchterne Valentin, ein junger Mann (Stefanie Morys), welcher nach langer Suche eine Geliebte fand und diese sogar heiratete. Doch nach vielen Ehejahren war er darauf bedacht, diese einst so sehr geliebte Ehefrau zu entsorgen. Und zwar mit einer Axt. Gesungen und gespielt wurde diese Szene von Stefanie Morys alias Valentin und der Mutter Karin Kienzler alias Valentins Herzdame, musikalisch am Keyboard von Sabine Kienzler begleitet.

Von einer Bäuerin (Regina Kienzler) war zu erfahren, dass zahlreiche stadtbekannte Männer sich auf ihr Heirats­inserat gemeldet hatten. Hauptsächlich soll es sich dabei um die Ehemänner der Hirschkühe gehandelt haben. Doch auch Pfarrer Demmelmair und der Musikus Helmut zeigten Interesse an Hof und Bäuerin: „Da wird mei ganze Milch no sauer, i brauch kein Musiker, ich brauch en Bauer!“ Um die Bevölkerung vor einer Liebeskummerepidemie zu bewahren, verabreichten die Hirschkühe als katholische Gemeindeschwestern eine Schluckimpfung. Doch sich allein auf diese Impfung zu verlassen, schien sehr gewagt zu sein, und so bat die Hirschkuh Thea Nopper um Hilfe und Schutz des heiligen Valentin.

Professor Rübli aus Zürich (Sabine Kienzler) schilderte den anwesenden Frauen am Beispiel eines Paares die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse seines Hauptforschungsfeldes. Es handelte sich, grob gesagt, um den Unterschied zwischen dem weiblichen und dem männlichen Gehirn. Auch Hedwig und Bertha (Thea Nopper und Jacqueline Wehrle) erzählten spannende Geschichten aus ihrem Liebesleben. Auch lustige Begebenheiten aus der Stadt und auch aus der Seelsorgeeinheit kamen den beiden Tratschweibern zu Ohren.

Zwei alte Eichen (Katrin Disch und Regina Pfaff) lauschten im Wald den Liebespärchen und hatten zahlreiche Witze parat. Zum Schluss sorgten die aus Wuppertal angereisten Damen Annegret und Ingeborg (Andrea Klausmann und Daniela Seubel) für Lachsalven. „Ich sah ein leckeres Kerlchen in eurem Bürgerbus“, sangen sie und erhielten für ihren Auftritt tosenden Applaus.

Die Frauen aus Neukirch, Rohrbach und Schönenbach begeisterten mit Tänzen das Publikum. Ebenso sorgte ein Gesangssketch der Gruppe um Pascal Moser für Erheiterung. Und so wurde auch diese Gruppe von den Frauen im Saal mit viel Applaus belohnt. Aus vollen Kehlen erklang zum Abschluss traditionell das Lied „Gott schütze die Frau“.

Karin Kienzler vom Vorstand der Frauengemeinschaft dankte allen Mitwirkenden, wobei anzumerken ist, dass sie selbst neben den beiden Töchtern Sabine und Stefanie sowohl die Regie als auch einen Großteil der Programmpunkte gekonnt, närrisch und humorvoll bestritt.