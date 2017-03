Furtwanger Erfolge im winterlichen Kasachstan

Tobias Simon, Petrick Hammann und Jan Mayländer fahren für die Hochschule gute Ergebnisse in Almaty ein.

Furtwangen – Dass sich Höchstleistungen im Sport und ein Studium durchaus kombinieren lassen, haben in dieser Wintersportsaison Studenten der Hochschule Furtwangen eindrucksvoll bewiesen. Bei der Winter-Universiade im kasachischen Almaty zeigten drei Furtwanger Studenten ihr Können, und mit Benedikt Doll ist der aktuelle Sprint-Weltmeister im Biathlon ebenso an der Hochschule eingeschrieben, so die Hochschule in einer Pressemitteilung. Durch ihren Campus mitten im Schwarzwald sei die Hochschule Furtwangen besonders attraktiv für alle Wintersportler oder Disziplinen wie Mountainbike.

Tobias Simon, Petrick Hammann und Jan Mayländer studieren alle denselben Studiengang in Furtwangen: Wirtschaftsingenieurwesen – Product Engineering. Als Mitglied der deutschen Studierenden-Nationalmannschaft gewann der 24-jährige Tobias Simon bei der Winter-Universiade in der Nordischen Kombination die Silbermedaille. Bei den Skispringern belegte Petrick Hammann Platz 20 und Jan Mayländer Platz 39.

„Die Universiade war extrem gut organisiert und die Sportstätten und das Athletendorf wurden neu gebaut. Es ist eine besondere Veranstaltung, da alle Disziplinen bei dieser Universiade vertreten sind und alle im Athletendorf leben“, berichten Jan Mayländer und Petrick Hammann. „Die Universiade war etwas Besonderes und für mich persönlich zehn unvergessliche Tage. Man kam in Kontakt mit anderen Sportlern und tauschte sich aus über Sport und Studium. An den Ruhetagen besuchte ich auch gern andere Sportveranstaltungen, um mir diese mal aus der Nähe anzusehen und das deutsche Team anzufeuern“, ergänzt Petrick Hammann.

Die drei Furtwanger Studenten haben sich auf der Winter-Universiade zusammengetan: „Im Teamwettbewerb der Springer haben wir mit Jan Mayländer, Petrick Hammann und mir ein komplettes Hochschul-Team stellen können. Mit Rang fünf haben wir unsere eigenen und die Erwartungen der Trainer Albert Wursthorn und Markus Sommerhalter voll erfüllt“, so Tobias Simon in der Rückschau auf den sportlichen Vergleich.