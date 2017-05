Furtwangen Furtwanger Einwohnerzahl fordert Planer heraus

Ist bis 2035 ein Rückgang auf 8661 Bürgerinnen und Bürger zu erwarten? Die Statistik legt das nahe, doch Studenten werden nur dann erfasst, wenn sie mit Erstwohnsitz gemeldet sind.

Furtwangen – Der Bevölkerungsschwund hält in Furtwangen weiter an – wenn man den Statistikern und ihren Prognosen Glauben schenken darf. Nach Analysen des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ist die Zahl der Einwohner mit einem in Furtwangen gemeldeten Erstwohnsitz innerhalb von vier Jahren um 126 Personen geschrumpft. Und es geht weiter, so die Prognose. Allerdings: Viele Studierende melden sich – wenn überhaupt – nur mit einem Zweitwohnsitz in Furtwangen an. Und so tauchen sie bei der tatsächlichen Zahl der Einwohner, die die Stadt beleben, gar nicht auf.

Mit 9091 amtlich mit Erstwohnsitz gemeldeten Einwohnern zum Stichtag 1. Januar 2016 hat Furtwangen den niedrigsten Bevölkerungsstand seit der Volkszählung 1961 erreicht. Den höchsten Stand gab es 1974. Damals lebten in Furtwangen und den Ortsteilen genau 11 218 Menschen. Seitdem ging es stetig abwärts, 1984 waren es noch 9293 Einwohner. Einen Aufschwung auf über 10 000 Einwohner gab es 1990, vor allem bedingt durch den Zuzug von Bürgern aus der ehemaligen DDR und dem Zuzug von deutschen Aussiedlern. 1997 war dann wieder die 10 000er-Marke unterschritten.

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg erstellt die Analyse vierteljährlich und stellt diese ins Internet. Dabei gibt es eine Vielzahl von Parametern. Aktuell sind die Zahlen bis Ende 2015 erfasst. Verfügbar sind auch Prognosen für die Zukunft, die bis in das Jahr 2035 reichen. Basierend auf der Volkszählung 2011 wird für das Jahr 2035 eine Bevölkerungszahl von 8661 errechnet.

Derzeit stellt in Furtwangen die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen mit 2672 Personen den größten Anteil, gefolgt von den 40- bis 60-Jährigen (2526). Drittgrößte Gruppe ist die der 60- bis 85-Jährigen mit 2082 Personen. 1552 Menschen sind unter 20 Jahre alt, 283 mehr als 85.

Im Jahr 2035, so die Prognose der Statistiker, wird Furtwangen stark gealtert ein. Den allergrößte Anteil wird dann mit 2405 Personen die Altersgruppe zwischen 60 und 85 Jahren habe. Stark schrumpfen wird die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen (dann noch 2228 Personen) und vor allem die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen (2093). Interessanterweise wird nach Berechnungen der Statistiker die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahren sogar noch leicht auf 1607 Personen zunehmen.

Fazit: Schulen und Kindergärten in Furtwangen werden, abgeleitet von der statistischen Entwicklung, in 18 Jahren in etwa die gleiche Auslastung haben. Deutlich ansteigen dürfte aber der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen und Pflegeheimplätzen.