Furtwangen Furtwanger Brauchtum: Die Hirsche feiern nach Aschermittwoch weiter

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es. Das gilt aber nicht für Furtwangen. Dort hat sich als alter Brauch der eine Woche später stattfindende Hirschmontag gehalten.

Wie lange diese in der Region verbreitete „alte Fastnacht“ gefeiert wird, darüber gibt es kaum geschichtliche Belege – möglicherweise sind es 250 Jahre. Auf jeden Fall sind aus der Zeit um 1900 Einladungen zur Feier des Hirschmontags im Gasthaus „Goldenen Rabe“ erhalten. Vor allem dank der Familie Erath, die diesen Brauch übernommen hat und weiter pflegt, gibt es den Hirschmontag im „Goldenen Raben“ also weiterhin. Raben-Wirt Robert Erath nahm übrigen den Namen Hirschmontag zum Anlass, rund um diesen Tag Spezialitäten vom Hirsch zu servieren. Auch nach seinem Tod wird dies bis heute weiter gepflegt. Um diesen alten Brauch mit neuem Leben zu füllen, gründete die Narrenzunft Furtwangen die „Aktiengesellschaft Hirschmontag“. Die feiert an diesem närrischen Tag mitten in der Fasnetzeit immer ihre ebenso närrische Hauptversammlung.