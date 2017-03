Furtwangen Furtwangen lässt sich immer wieder neu entdecken

Die Stadtführer Werner Dold und Reinhard Becherer gehen wieder auf Tour – und das ist auch für Einheimische interessant

Nachdem der Winter nun langsam Abschied nimmt, möchten die beiden Stadtführer Werner Dold und Reinhard Becherer wieder ihre beliebten Stadtführungen anbieten. Diese bieten nicht nur für Gäste Gelegenheit, das Städtchen in allen seinen Facetten besser kennen zu lernen – auch Einheimische sind gerne gesehen bei den Führungen, die doch so manche Anekdote bereithalten.

Diese Führungen beginnen am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr mit einer Gerwig-Führung vom Robert-Gerwig-Platz aus. Diese Führung wird am 8. Juni um 18 Uhr wiederholt.

Die Wirte führen dann am 11. März und am 20. Juni jeweils um 18 Uhr durch die Stadt. Treffpunkt zu dieser Führung ist am Rathaus – und gerade bei dieser Führung erfährt man allerhand über die Gastronomie damals und heute.

Die Führungen finden bei guter Witterung und ab sechs Personen statt. Die Veranstalter bitten um eine frühzeitige Anmeldung. Darüber hinaus können auch spezielle Termine vereinbart werden –­ ob für Geburtstage, Familienfeier, Schülertreffen oder Firmen.

Anmeldungen und Anfragen nehmen Werner Dold, Telefon (0162) 9 80 59 27 oder (07723) 39 87, E-Mail doldwerner@googlemail.com, sowie Reinhard Becherer, Telefon (0162) 7 40 42 07, entgegen.