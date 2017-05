Furtwangen Furtwangen knackt die magische Grenze von 100.000 Übernachtungen

Der Tourismus zieht erstaunlich stark an und erreicht einen Spitzenwert. Zwar entfallen 45.070 Übernachtungen auf die Katharinenhöhe – um diesen Wert bereinigt, liegt die Steigerung aber bei satten 23,4 Prozent.

Furtwangen – Der Tourismus in Furtwangen ist im Aufwind. 100 331 Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr registriert, knapp 6,8 Prozent mehr als 2015. Diese Zahlen gab Julian Schmitz, Geschäftsführer der Tourismus-Gemeinschaft Ferienland, im Gemeinderat bekannt. Damit haben die Bregstadt und ihre Ortsteile den größten Zuwachs an Übernachtungen im gesamten Ferienland. Zur Tourismusgemeinschaft gehören neben Furtwangen die Nachbargemeinden Schonach, Schönwald und St. Georgen, Unterkirnach ist zum Jahresende ausgeschieden, Triberg bereits vor längerer Zeit.

Von den fünf verbliebenen Gemeinden belegt Furtwangen bei den Übernachtungen den mittlereren dritten Platz. Spitzenreiter ist Schönwald mit rund 160 800 Übernachtungen, gefolgt von Schonach (109 700), Unterkirnach (87 400) und St. Georgen (68 600). Insgesamt verbrachten im gesamten Ferienland die Gäste offiziell rund 527 000 Mal eine Nacht.

Maßgeblich prägend für die Übernachtungszahlen ist die Rehaklinik Katharinenhöhe. Dort wurden 2016 genau 45 070 Übernachtungen gezählt, 4122 weniger als im Vorjahr. Ohne die Klinik einzurechnen, beträgt die Steigerung der Übernachtungszahlen in Furtwangen sogar satte 23,4 Prozent.

Größter Gastgeber ist laut Statistik mit 76 604 Übernachtungen die Kernstadt, in die auch die Klinik eingerechnet wird. Es folgen Rohrbach mit 11 137, Neukirch mit 8985 und Linach mit 3605 Übernachtungen.

In Schönenbach spielt der Tourismus laut Statistik überhaupt keine Rolle. So wurde im gesamten Jahr keine Übernachtung registriert. Kein Wunder, fehlt es doch auch an entsprechenden Beherbergungsbetrieben.

Eine wichtige Kennziffer ist die Zahl der Gästeankünfte, also die Zahl der Gäste an sich. Mit rund 22 500 Ankünften wurde 2016 eine Steigerung von 24,8 Prozent zum Vorjahr verbucht. Im gesamten Ferienland betrug die Steigerung 7,2 Prozent.

Die Gemeinderäte nahmen die Zahlen mit Genugtuung auf. Rainer Jung (FW) wollte wissen, ob Übernachtungen von Wohnmobilisten in der Statistik auftauchen: „Ich sehe, dass immer welche über Nacht parken“. Julian Schmitz erwiderte, dass diese nicht registriert werden. Jung fragte an, ob Schmitz Chancen sehe, wie zum Beispiel in Schonach oder Bad Dürrheim ordentliche Reisemobilstellplätze anzubieten. „Ich sehe das als große Chance“, so Schmitz, diese Zielgruppe sei nicht zu unterschätzen: „So ein Gefährt kann 100 000 Euro kosten. Die Gäste haben Geld und sind auch gewillt, es vor Ort auszugeben“. Bei Interesse könne Schmitz einen Kontakt mit dem Wohnmobilplatz in Bad Dürrheim herstellen, meinte der Geschäftsführer.