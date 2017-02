Furtwangen Furtwangen feiert bunte Hexennacht

Furtwanger Festhalle bebt beim Festabend. Es gibt viel Applaus für das bunte Programm.

Unter dem Motto „60 Jahre Hexengilde Furtwangen“ stand die Hexennacht in der Furtwanger Festhalle. Nachdem am Nachmittag auf dem Marktplatz mit dem Stellen des Narrenbaums die Fasnet ausgerufen worden war, hatte traditionell am Abend die Hexengilde zu ihrem Ball geladen.

Die Halle war dann auch bald gut gefüllt, als der stellvertretende Hexenmeister Marcel Wehrle als kommissarischer Leiter der Hexengilde beim Einzug der Zunft die Gäste im Saal begrüßte. Dabei gab es auch einen Ehrengast: aus Waldkirch war Karl Fenselau nach Furtwangen gekommen. Er gehörte vor 60 Jahren dazu, als die Hexengilde gegründet wurde, wohnt aber inzwischen seit mehr als 30 Jahren in Waldkirch. Allerdings sei ihm im Lauf der Jahre leider der Hexenorden als offizielles Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser Gilde gestohlen worden. Die Hexengilde wusste offensichtlich schon von diesem Missgeschick, denn er erhielt unter dem Beifall des Publikums einen neuen Hexenorden.

Anschließend begann das bunte Programm mit einer Reihe von Tanzvorführungen. Die Hexengilde hatte auch zwei Gastgruppen zu bieten. Eine Tanzgruppe um Tobias Wernet eröffnete das Programm als „Captain Morgans Piraten“, die einen lebhaften Tanz in ihren Piraten-Kostümen vorführten, noch ergänzt durch ein paar kleine Kampfszenen. Die zweite Gastgruppe war „Onetwo Step“, eine flotte Tanzgruppe des Furtwanger Turnvereins. Sie präsentierte sich mit einem eigenwilligen Tanz der Horror-Puppen und erhielt ebenfalls wieder viel Applaus.

Von der Hexengilde selbst war wieder das Damenballett beteiligt. Mit einem Medley verschiedener Hits der vergangenen Jahrzehnte präsentierten sich die Hexen-Damen als Tanz-Gruppe aus dem Altenheim, die Senioren mit ihren Pflegerinnen legten einen flotten Tanz auf die Bretter. Und schließlich darf natürlich beim Hexenball auch das Männerballett nicht fehlen: Dieses Mal ging es in die Welt der Cowboys mit manchen harten Männern und heißen Damen.

Auch hier gehörten, wie meist, einige akrobatische Einlagen, beispielsweise beim Seilspringen, dazu. Und dann wurde die Stimmung endgültig zum Kochen gebracht, indem die Guggemusik Furtwangen im Saal aufspielte. Den krönenden Abschluss pünktlich zur Geisterstunde boten die Hexen mit ihrem Jubiläums-Hexentanz.

Hier hatten die Betreuer ihre liebe Not, die offensichtlich irren Hexen in den Griff zu bekommen, was ihnen bei diesen unheimlichen Gestalten trotz großer Mühe auch nicht gelang. Bald wendete sich das Blatt und die Hexen übernahmen die Herrschaft und sorgten dafür, dass selbst die Pfleger mitmachen mussten.

Hexengeschichte

1957 wurden die Hexen als eigenständige Narrengruppe in Furtwangen gegründet, erst später schlossen sie sich der Narrenzunft an. Aber schon viel länger sind die Hexen als Fastnachtsfigur in Furtwangen nachgewiesen. Bereits im Jahr 1880 berichtet Pfarrverweser Dilger in seiner Pfarrchronik von den Furtwanger Figuren an der Fasnet, unter anderem von der Hexe: „Eine andere für Furtwangen charakteristische Maske sind die Hexen; Kinder kleiden sich so hässlich als möglich in Weiberkleider und haben einen Besen, mit welchem sie vor den Leuten her die Straße erklären; das sind die Hexen.“