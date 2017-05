Furtwangen Furtwangen blüht am 21. Mai so richtig auf

Furtwangen blüht am 21. Mai so richtig auf

Der verkaufsoffene Sonntag belebt nächste Woche die Innenstadt. Einzelhandel, Vereine und Dienstleister zeigen sich und ihre Angebote, ein Naturparkmarkt ergänzt den Tag.

Furtwangen – Zum „Blühenden Furtwangen“ lädt der Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach (VdU) am Sonntag, 21. Mai, nach Furtwangen ein. Seit inzwischen fünf Jahren steht der verkaufsoffene Sonntag des Furtwanger Einzelhandels im Frühjahr unter diesem Motto. Verbunden ist er auch in diesem Jahr mit dem Naturparkmarkt mit regionalen, vor allem kulinarischen Angeboten aus dem Südschwarzwald.

Die Idee hat sich in diesen fünf Jahren gut durchgesetzt. Das Angebot des Einzelhandels mit der neuen Frühjahrsmode wird auch dieses Mal wieder ergänzt durch Angebote in der ganzen Stadt zum Thema Blumen: Blumen und Gestecke für Haus und Garten werden ergänzt durch weitere Stände mit verschiedenen Geschenkartikeln, Filzartikeln, Schnaps oder sogar Schmuck. Dazu kommt über die ganze Wilhelmstraße vom Café Mayerhöfer bis zur alten Post eine Neu- und Gebrauchtwagenausstellung der Furtwanger Autohäuser.

Besonders interessant wird der Besuch in der Innenstadt am Sonntagnachmittag auch durch weitere Ausstellungen und Vorführungen: Bei der Jugendfeuerwehr wird die neue Feuerlösch-Übungsanlage demonstriert. Mit einer Ausstellung informiert die Furtwanger Bergwacht bei der alten Post über ihre Arbeit, ebenso das Tierheim in Donaueschingen beim Café Ma­yerhöfer. Und die Jugendkapelle der Stadtkapelle sorgt für musikalische Unterhaltung bei der Bregvilla. Dazu kommt Bewirtung durch Jugendfeuerwehr, Guggemusik und Jugendkapelle. Und das Autohaus Mahler bietet in einem Zelt zusätzlich Unterhaltung für Kinder. Nicht zuletzt laden aber auch den ganzen Sonntagnachmittag über die Furtwanger Geschäfte bei ihrem Einkaufssonntag dazu ein, sich einmal in aller Ruhe umzuschauen und über das Angebot zu informieren. Dazu bieten die Einzelhändler natürlich auch wieder besondere Attraktionen an.

Seit fast 20 Jahren fördert der Naturpark Südschwarzwald die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und Landwirtschaft und erhält so die einzigartige Vielfalt im Südschwarzwald. Ein wichtiges Beispiel dafür sind die Naturparkschulen, zu denen auch alle Bregtäler Grundschulen gehören. Ein beliebtes Angebot im Naturpark Südschwarzwald sind die Naturpark-Märkte mit regionalen Angeboten. Das heutige Landschaftsbild des Südschwarzwaldes – der Wechsel von Wiesen und Wald – ist das Ergebnis einer jahrhundertelangen bäuerlichen Bewirtschaftung.

Mit diesen Märkten soll der Verkauf regionaler Produkte gefördert und damit dazu beigetragen werden, die charakteristische Schwarzwälder Kulturlandschaft zu erhalten. Inzwischen fanden schon mehrfach, immer in Verbindung mit dem Einkaufssonntag, solche Naturparkmärkte statt.