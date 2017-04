Furtwangen Freundeskreis erfüllt der Jugendmusikschule viele Wünsche

Eine wichtige Stütze für die Jugendmusikschule Furtwangen stellt der Freundeskreis dar. In der Hauptversammlung wurde über die Aktivitäten berichtet, mit denen die Jugendmusikschule praktisch, ideell und finanziell unterstützt wird.

Geplant ist laut der Vorsitzenden Judith Reidelbach eine Satzungsänderung, um den Vorstand um zwei Beisitzer erweitern zu können. Vor allem aber sei es wichtig, wieder neue und jüngere Eltern für das Gremium zu gewinnen. Aktuell hat der Verein 60 Mitglieder.

Kassierer Alfons Scholl berichtete von einem positiven Kassenergebnis. Dazu trug unter anderem das gelungene Sommerkonzert bei, genauso wie eine ganze Reihe treuer Spender.

2017 habe sich schon einiges getan , so Judith Reidelbach. So bewirtete der Freundeskreis bei einem Tanzabend, den das Tanz-Orchester „Metropol“ der Jugendmusikschule gemeinsam mit der Volkshochschule veranstaltet hatte.

Aus Termingründen wird die Jugendmusikschule in diesem Jahr nicht an der Kulturwoche teilnehmen, geplant ist aber das Sommerkonzert für den 16. Juli. Darüber hinaus unterstützt die Jugendmusikschule mit einer Liveband die Musical-Aufführung der Friedrichschule am 30. Juni und 1. Juli.

Bei ihrem Rückblick berichtete Reidelbach vom erfolgreichen und sehr gut besuchten Lehrerkonzert im Pfarrsaal. Das Lehrerkonzert 2017 dagegen sei wesentlich schwächer besucht gewesen. Beteiligt waren die Jugendmusikschule und der Freundeskreis an der Kulturwoche und weiteren Veranstaltungen. Herausragend war das Sommerkonzert. Auf Vordermann gebracht wurde der Internetauftritt des Freundeskreises. Nicht zuletzt konnte wieder die Bläserklasse am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) zusammen mit dem Kinderschutzbund unterstützt werden.

Musiklehrerin Ute Kloppert, Leiterin der Furtwanger Zweigstelle, dankte Judith Reidelbach für ihr großes Engagement. Nach dem Erfolg des Tanzabends machte sie allerdings deutlich, dass zwei solche Veranstaltungen für die Musiklehrer, die hier ohne Honorar auftreten, zu viel seien. Sie könnte sich vorstellen, dass sich ein solcher Abend, beispielsweise als Tanz in den Mai, als feste Veranstaltung etablieren könnte.

Der Leiter der Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen, Bernd Rimbrecht, ging unter anderem auf die Entwicklung der Bläserklasse am OHG ein: Im aktuellen Schuljahr waren es nur wenige Schüler, die sich beteiligten.

Die Musikschule zählt in Furtwangen 330 Schüler, in Vöhrenbach weitere 40. Am beliebtesten sind die Instrumente Gitarre und Klavier sowie die musikalische Früherziehung. Allerdings stelle die Jugendmusikschule auch eine negative Tendenz fest: Gerade die älteren Schüler über 14 Jahre brechen weg. Er sieht hier eine ganz klare Ursache in der stärkeren Belastung durch das achtjährige Gymnasium, aber auch durch zunehmenden Medienkonsum.

Weiter äußerte Rimbrecht auf Nachfrage aus dem Förderverein den Wunsch für eine Neuanschaffung: Für die zahlreichen Schlagzeug-Schüler wünscht man sich ein weiteres, größeres Marimbaphon. Man sei aktuell im Gespräch mit den drei Fördervereinen der Jugendmusikschule, ob sie gemeinsam dieses Instrument für 13 000 Euro anschaffen wollen.