Furtwangen Freude über den neuen Gebetsraum

Die Islamische Gemeinde in Furtwangen feiert Volksfest mit vielen Besuchern, im Sommer ist ein Tag der offenen Tür geplant im neuen Anbau der Moschee.

Das lange Wochenende zum 1. Mai nutzte der türkische Kulturverein dafür, seine traditionelle Kermes zu veranstalten. Vor allem hatten die Besucher die Gelegenheit, den neuen Anbau und den neugestalteten Gebetsraum zu besichtigen. An den vier Tagen war das Wetter ziemlich wechselhaft, was natürlich immer einen Einfluss auf die Besucherzahlen hatte. Besonders schönes Wetter hatte der Verein am Sonntag. Bei strahlendem Sonnenschein kamen unzählige Besucher zur Moschee in die Kirnerstraße. Dabei zeigte sich der Vorsitzende des Kulturvereins, Ismail Dilek, erfreut darüber, dass von Jahr zu Jahr die Zahl der deutschen Mitbürger steige, die hier mitfeiern möchten.

Die Kermes ist ein traditionelles Volksfest der türkischen Gemeinde. Der Begriff Kermes, der an das deutsche Wort Kirmes erinnert, bedeutet im türkischen Vereinswesen (Plural: Kermesler) gemeinnützige Feiern für den Erhalt eines Vereins. Wenn auch in ganz unterschiedlichen Kulturen, Kermes und Kirmes haben doch auch eine gewisse Verwandtschaft. Denn wie bei der Kirmes geht es bei der Kermes um ein Fest rund um die Moschee, also das Gotteshaus.

Zuerst einmal wurde natürlich kräftig gefeiert. Und wie jedes Jahr wurde aufgetischt, was die türkische Küche zu bieten hat. Fleisch vom Grill genauso wie Süßspeisen oder Kuchen. Und es ist immer eine große Schar von Helfern notwendig, um die vielen Besucher zu bewirten, vor allem natürlich an Tagen mit strahlendem Sonnenschein, wie am Sonntag. Auf reges Interesse stieß aber auch der neue Anbau, der bereits bei der Kermes im Vorjahr in seinen Anfängen besichtigt werden konnte. Inzwischen ist der Anbau aber weitgehend fertiggestellt. Wie Ismail Dilek erläuterte, wird voraussichtlich im Lauf des Juli eine offizielle Eröffnung auch mit Vertretern der Stadt stattfinden. Dann wird auch mit einem Tag der offenen Tür die Bevölkerung eingeladen, und dies nicht nur zur Besichtigung, sondern in echt orientalischer Gastfreundschaft auch zu Speis und Trank.

Jetzt sind noch einige letzte Arbeiten fällig. Aber beispielsweise der neue Gebetsraum ist bereits fertiggestellt und wird seit zwei Wochen für das regelmäßige Gebet genutzt. Mit viel Aufwand wurde ein ansprechender Raum geschaffen. Dazu gehört unter anderem, dass der ganze Raum mit speziellen Kacheln aus der Türkei in einem blauen Ton ausgekleidet wurde. Ins Auge stechen hier auch die typischen Elemente einer Moschee, die im bisherigen Gebetsraum gar nicht den notwendigen Platz fanden: in der Mitte die große Gebetsnische (Mihrab) mit der Ausrichtung nach Mekka und rechts daneben die Kanzel für die Festpredigt (Minbar), beispielsweise beim Freitagsgebet. Auf der linken Seite gibt es einen weiteren Predigtstuhl (Kursi), von dem aus der Koran verkündet wird, und im hinteren Teil des Gebetsraumes ist noch der erhöhte Platz für den Imam (Dikka).

Bei Bedarf kann der bisherige Gebetsraum durch Öffnen einer Tür dazu genommen werden, im Erdgeschoss gibt es außerdem einen Festsaal des Kulturvereins für bis zu 80 Gäste, der auch vermietet wird für private Feiern Furtwanger Bürger. Dieser öffentlich nutzbare Saal wurde unter anderem auch durch die Stadt Furtwangen mit einem Zuschuss gefördert.