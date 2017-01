Furtwangen Flüchtlinge leben sich in Furtwangen ein

Die Flüchtlinge in Furtwangen schätzen die Wiederbelebung des Sprachcafés montags von 15 bis 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Dort kommen sie mit anderen Flüchtlingen und Einheimischen ins Gespräch.

Furtwangen – Die Wiederbelebung des Sprachcafés in Furtwangen war ein großer Erfolg. Auch am zweiten Termin des wöchentlichen Treffens – jeweils montags von 15 bis 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Furtwangen – sind zahlreiche Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer in Aktion.

Stadt schätzen lernen

Das Sprachcafe bildet einerseits die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen, andererseits aber auch einfach nur Menschen zu treffen. Hier wird auch deutlich, dass sich die in Furtwangen und Umgebung angekommenen Flüchtlinge gerne an dieser Aktion beteiligen und auch immer mehr ihr Leben in ihrer neuen Stadt schätzen lernen.

„Es ist gut hier“ und „Die Menschen kümmern sich um uns“ lauten hier die Aussagen. Das Sprachcafé führt auch dazu, dass sich Eriträer aus Gütenbach mit ihren jugendlichen Landsleuten aus der Jugendhilfe am Fischerhof treffen können. Hier wird der Nutzen der Beherrschung einer Fremdsprache bewusst. Die Eriträer aus beiden Orten hatten bisher kaum Möglichkeiten, Deutsch zu lernen; einer kann Englisch, der andere Arabisch. Mit den syrischen Familien und eigenen Englischkenntnissen gibt es dann doch Verständigung – manchmal über ein paar Ecken.