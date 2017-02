Furtwangen Findige Tüftler haben gute Perspektiven in der Industrie

Die Teilnehmer der Schüler-Ingenieur-Akademie, einem Projekt an der Robert-Gerwig-Schule, blicken über den Tellerrand hinaus.

Furtwangen (sh) Elf Schüler der Robert-Gerwig-Schule waren es, die sich nun an der 9. Auflage der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) beteiligten. Zum Abschluss des einjährigen Kurses stellten die Schüler nun ihre selbst entwickelten und erarbeiteten Projekte vor. Schulleiter Klaus Ender konnte hier neben den Ausbildern und Eltern der Absolventen auch eine ganze Reihe von Schülern begrüßen, die sich bereits für den nächsten Kurs interessieren.

Begrüßen konnte er aber auch Wolfgang Kern als Stellvertreter des Bürgermeisters sowie den früheren Schulleiter Klaus Panther, der sich immer noch sehr für das Geschehen an der Robert-Gerwig-Schule interessiert. Solche Aktionen seien unbedingt notwendig, so Klaus Ender, denn der Fachkräftemangel steige, gerade im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Hier müsse man alles daran setzen, dass der erfolgreichen Industrie nicht die führenden Köpfe und Tüftler mit ihren kreativen Ideen ausgingen. Möglich sei eine solche Veranstaltung allerdings nur in einer entsprechenden Kooperation, hier seien neben der Robert-Gerwig-Schule auch noch die Hochschule Furtwangen und die Firma S. Siedle & Söhne beteiligt. Unterstützt werde das ganze Projekt durch BBQ-Bildung, Südwestmetall und die Agentur für Arbeit.

Die Absolventen aus der Robert-Gerwig-Schule erhielten nun ein entsprechendes Zertifikat, in dem ihnen die erfolgreiche Teilnahme an diesem einjährigen Programm bestätigt wird. Dieses Mal gab es allerdings im Gegensatz zu den vergangenen Jahren keine einzige Teilnehmerin.

Professor Safi Baborie als zuständiger Vertreter der Hochschule machte deutlich, dass Fachkräfte im Land dringend benötigt würden. Mit einem solchen Kurs lernten die jungen Menschen bereits während der Schulzeit auch viele wichtige Grundlagen, vom Löten bis zum Programmieren, und seien damit in der Lage, „über den Tellerrand hinauszuschauen“. Ausbildungsleiter Michael Schonhardt von S. Siedle & Söhne bescheinigte den Jugendlichen, dass sie eine sehr engagierte Gruppe gewesen seien, die auch sehr interessante Projekte realisiert habe. Dabei sei der Arbeitseinsatz deutlich über die ursprünglich angesetzten 15 Termine hinausgegangen. Michael Schonhardt machte deutlich, dass auch Siedle sich an diesen Projekten immer sehr gern beteilige, denn die Industrie brauche die entsprechenden Fachkräfte dringend.

In drei Gruppen hatten die Jugendlichen hier selbstständig verschiedene Ideen entwickelt, was sie in diesem Jahr entwickeln und herstellen können. Manche Idee musste dann wieder verworfen werden, beispielsweise, weil sie in dieser Form nicht realisierbar war. Im nächsten Schritt mussten die Schüler dann das Design für ihre Geräte entwickeln und schließlich auch die Bauteile herstellen und den dazu gehörenden Computer programmieren.

Dieses Design wurde wiederum mit einem dreidimensionalen Drucker umgesetzt und damit dann mit diesen selbst produzierten Bauteilen das jeweilige Gerät ausgestattet. So entstanden in diesen Projekten zwei unterschiedliche Computerspiele sowie ein elektrisch angetriebenes Skateboard. Die Schüler stellten bei ihrer Präsentation diese verschiedenen Arbeitsschritte, die sehr viel Know-how und Engagement verlangten, im Einzelnen vor.