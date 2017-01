Furtwangen Feuchtsalz bewährt sich in Furtwangen

Schnelle Wetterwechsel fordern den Winterdienst. Durchschnittlich werden 800 Tonnen Salz gestreut.

„Die Wetterextreme und der schnelle Wetterwechsel während des Winters haben zugenommen“, meint der Leiter der Technischen Dienste in Furtwangen, Norbert Wiehl.

Zwar seien die Winter insgesamt milder geworden, aber Schneefall und Regen wechselten sich in kurzen Intervallen ab. Dieses Schmuddelwetter halte den Winterdienst in Atem und sorge für reichlich Arbeit. Durchschnittlich würden 800 Tonnen Salz während des Winters gebraucht. In einer Saison seien es auch mal nur 400 Tonnen gewesen.

Sicher bis minus 18 Grad Celsius

Um die Straßen sicherer zu machen, setzen die Technischen Dienste Feuchtsalz ein, das heißt Salz, welches mit Sole angefeuchtet wird und dadurch schneller reagiern sowie besser an der Fahrbahn haften kann. Das Feuchtsalz verhindere in der verwendeten Mischung auf der Straße die Eisbildung bis minus 18 Grad Celsius.

Wenn viel Schnee und Eis auf den Straßen und Wegen von Furtwangen sind, können an einem Tag schon mal 25 Tonnen Salz gebraucht werden, erläutert Wiehl. Er verteidigt die Verwendung von Salz. Dessen Ökobilanz sei besser als der in anderen Kommunen zum Teil stärker eingesetzte Splitt. Dieser sorge bei Weitem nicht für die Sicherheit vor Schneeglätte wie Salz. Außerdem werde das Salz in niedriger Konzentration ausgebracht und müsse anschließend nicht entsorgt werden. Splitt hingegen müsse von der Straße wieder entfernt werden und gelte dann als Sondermüll. Außerdem laufe er in die Kanäle und führe hier zu einem erhöhten Reinigungsaufwand. Doch Salz hat auch seine Tücken. So kam es neulich zu einem Schaden bei einem Silo, in dem die Technischen Dienste das Salz lagern.

Wenn das gelieferte Salz lediglich feinkörnig sei, ziehe es vermehrt Feuchtigkeit an, verbacke und forme sich nach oben hin aus, erklärt Wiehl. Wenn dann, wie jüngst geschehen, dieser aufgewölbte Salzberg im Silo in einem Schlag nach unten falle, erzeuge das einen enormen Unterdruck. Dieser Sog brachte das Silodach schließlich zum Bersten. Es sei aber das erste Mal, dass so etwas vorgekommen sei, so Wiehl.