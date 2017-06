Furtwangen Fast ein Promille: Betrunkener verursacht Unfall  Frau verletzt

Mit fast einem Promille Alkohol im Blut hat ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntagabend einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Der Fahrer des Autos wollte von der Weibert-Mahler-Straße kommend auf die Martin-Schmitt-Straße abbiegen. Hierbei war der 27-Jährige laut Polizeiangaben zu schnell unterwegs und holte zu weit aus. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen, dessen 34-jährige Fahrerin auf der Martin-Schmitt-Straße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt.



An den beiden, etwas älteren Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 13 000 Euro. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden bis zum Abtransport durch einen Abschleppdienst nahe der Unfallstelle abgestellt.



Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Nun wird er sich noch in einem Strafverfahren für den Unfall unter Alkoholeinwirkung verantworten müssen.