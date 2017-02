Furtwangen Fasnetumzug in Furtwangen: Bunte Narrenschar zeigt viel Fantasie

Fasnetumzug in Furtwangen: Bunte Narrenschar zeigt viel Fantasie

Der Sonntagsumzug in Furtwangen lockt zahlreiche Zuschauer an den Straßenrand. Der Bürgermeister fährt auf seinem eierndem Fahrrad voraus.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eineinhalb Stunden lang zog am Sonntagnachmittag ein bunter Wurm durch Furtwangen: Bei guter Beteiligung und dank des schönen Wetters sehr vielen Zuschauern war der große Umzug am Fastnachtssonntag ein voller Erfolg.

Dies war für die Narrenzunft nicht zuletzt deshalb von großer Bedeutung, weil gerade an diesem Fastnachtssonntag das SWR-Fernsehen beim Umzug Aufnahmen für eine größere Dokumentation über die Furtwanger Fasnet machte.

Angeführt wurde der Umzug von Bürgermeister Josef Herdner auf seinem eiernden Fahrrad unter dem Motto „Opa und Kandidat“. Ihm folgten dann die verschiedenen Truppen der Narrenzunft. Die Fuhrkigili hatten auch wieder ihr schönes Fuhrwerk mit dabei. Bei der Narrenzunft marschierte dann auch die Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Ulf Schuster.

Natürlich waren bei dem großen Umzug noch weitere Musikkapellen mit von der Partie. Zum einen war dies der Musikverein Schönenbach unter der Leitung von Christoph Hepting, der Musikverein Katzensteig unter der Leitung von Monika Mai sowie der Verein Frohsinn Rohrbach. Zu der Narrenzunft gehört natürlich auch die Hexengilde, die wie jedes Jahr auch ihre Folter-Instrumente dabeihatte. Ähnlich ausgestattet waren dann auch die beiden anderen Hexen-Gruppen von den Schönenbacher Buslochhexen und den Sportfreunde-Hexen Neukirch.

Neben der Narrenzunft gab es natürlich weitere Narrengruppen, so die Kohlebrenner aus Rohrbach ebenso wie die Bregeme Wieble aus Neukirch zusammen mit Elferrat und Garde, das Hohdäler Weihermale und die Strohhansel aus Schönenbach.

Schließlich lebt der Umzug immer auch noch davon, dass noch weitere Gruppen aus der Stadt sich mit originellen Ideen beteiligen. Ein Garant für eine gute Idee ist dabei immer das Schwarzwald-Harmonikaorchester, dass in diesem Jahr seinen Ausflug ins All machte. Während das SHO auf dem Weg ins All war, hatte die Sozialstation die andere Richtung gewählt: beim Pflegenotstand, der mit zahlreichen Senioren beim Umzug deutlich gemacht wurde, besorgt sie sich neue Mitarbeiter aus dem Weltall.

Auch zwei größere Wagen waren wieder mit dabei, zum einen das Piratenschiff von Kapitän Morgan der Gruppe um Tobias Wernet sowie die irische Bar der Sportfreunde Neukirch. Zu Fuß unterwegs waren schließlich noch die Stinktiere der Landfrauen Oberes Bregtal, Wolfsblutteufel, die Clowns der Gruppe Schön, die Einhörner der Gruppe Friese und Riesterer und die Zuckerpuppen der Dance Devilz. Und schließlich gab es gleich zwei Gruppen zum Thema American Football: der FC 07 präsentierte ein kleines Football-Team, der Fürsatz dagegen eine aktive Cheerleader-Gruppe mit ihrem Football-Star.

Am Aschermittwoch wird das SWR-Fernsehen noch einmal zu Aufnahmen nach Furtwangen kommen. Für die Fasnet-Dokumentation wird dann das Geschehen rund um die Geldbeutelwäsche und das Fällen des Narrenbaums aufgezeichnet.